AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 7/4/2024

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 7/4, Công an huyện Châu Đức đang tạm giữ hình sự đối với N.Q.C. (SN 1994, quê Đắk Lắk) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 30/3, bà N.T.L (SN 1979, ngụ huyện Châu Đức) đến Công an huyện Châu Đức trình báo bị đối tượng lạ mặt sử dụng điện thoại di động lừa đảo 160 triệu đồng. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ C. Tại cơ quan công an, C. thừa nhận vào cuối năm 2023 có gọi điện cho bà L., tự xưng là đội hỗ trợ chuyên giải cứu người Việt Nam bị lừa sang Campuchia làm việc, sau đó C. yêu cầu bà L. chuyển 160 triệu đồng để tìm cách giải cứu con trai bà L. hòng chiếm đoạt tài sản. (Vương Lâm)

Đột nhập trộm 2 xe mô tô

Ngày 7/4, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn phường 10.

Trước đó, sáng 3/4, chị L.T.H (SN 1976, ngụ TP.Vũng Tàu) thức dậy đi xuống tầng trệt thì phát hiện cửa nhà bị mở, đồ đạc xáo trộn, 2 chiếc xe mô tô có giá trị lớn bị mất. Qua kiểm tra camera, gia đình phát hiện rạng sáng cùng ngày, một đối tượng nam giới đeo khẩu trang trèo qua cổng rồi đột nhập vào nhà. Đối tượng này đi xuống tầng trệt lấy chìa khóa mở cửa chính, mở cửa cổng rồi trộm đi 2 xe mô tô có tổng giá trị hơn 600 triệu đồng. (Hàn Lập)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 7/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang 3 đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại TP.Bà Rịa.

Trước đó, tối 2/4, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng chức năng bắt quả tang H.T. (SN 1982, ngụ TP.Hồ Chí Minh), N.T. (SN 1995, ngụ TX.Phú Mỹ) và Đ.T.M.D. (SN 2002, ngụ TX.Phú Mỹ) mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 7 gói nilon, 12 đoạn ống hút chứa ma túy với tổng trọng lượng 255 gam. (Vương Lập)