AN NINH - TRẬT TỰ

Cố ý gây thương tích

Ngày 31/3, Công an huyện Châu Đức tiếp tục điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại quán cà phê H.H (KP.Ngãi Giao, TT.Ngãi Giao). Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân, P.Đ.T (SN 2000) và H.L.T.V (SN 2001, cùng trú huyện Châu Đức), dùng 2 cây mã tấu chém nhiều nhát vào tay phải và ngực anh P.Q.L (SN 2002, trú huyện Châu Đức) gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Xâm hại tình dục

Ngày 31/3, Công an huyện Côn Đảo lập hồ sơ điều tra, xác minh vụ giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, Hội LHPN huyện Côn Đảo phát hiện chị N.T.T.H (SN 2002, trú huyện Côn Đảo) và chồng là H.T.T (SN 1992, trú tỉnh Kiên Giang) có 1 con chung là cháu N.P.H (SN 2018). Căn cứ độ tuổi của chị H và cháu N.P.H có dấu hiệu giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. (Sơn Khê)

Tiêu thụ tài sản trộm cắp

Ngày 31/3, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý V.V.M (SN 1985, trú tỉnh An Giang) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, trong vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 6 và 7/1, tại phường Phú Mỹ. (Trí Nhân)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 31/3, Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, đơn vị phối hợp với Công an TX.Phú Mỹ, bắt đối tượng truy nã Nguyễn Mạnh Huyền (SN 1980, trú huyện Xuyên Mộc) theo quyết định truy nã ngày 6/2/2020, của Cơ quan CSĐT-Công an huyện Xuyên Mộc về tội cố ý gây thương tích. (Sơn Khê)

Trộm xe máy

Ngày 31/3, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, anh T.N.Q (SN 1997, trú TP.Huế), dựng xe mô tô hiệu Honda AirBlade BKS 75F1-937… dưới lòng đường tại khu vực đối diện công viên tam giác (phường 1), rồi đi tắm biển. Khi anh Q quay lại thì xe trên đã “không cánh mà bay”. (Lê Nguyễn)