AN NINH - TRẬT TỰ

Mâu thuẫn do xây hàng rào

Ngày 10/4, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại KP.Hải Dinh, phường Kim Dinh. Theo thông tin ban đầu, ông M.H.S. (SN 1960, trú TP.Bà Rịa) xây hàng rào bao khu đất, thì xảy ra mâu thuẫn với một số hộ dân sống trong hẻm. Do bức xúc, nên ông N.V.T. (SN 1992) và ông N.V.H. (SN 1994, cùng trú KP.Hải Dinh) ra nói chuyện, thì xảy ra đánh nhau với 2 con trai của ông S. là M.T.B. và M.T.N. (cùng SN 1995). Hậu quả, ông T. bị thương. (Trí Nhân)

Va chạm xe máy, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại Hương lộ 2 (tổ 2, ấp Phong Phú, xã Long Phước, TP.Bà Rịa). Theo Công an TP.Bà Rịa, xe mô tô BKS 72F1-932… do ông N.N.L. (SN 1966, trú huyện Châu Đức) điều khiển đến địa điểm trên, thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 60B1-162… do ông N.Đ.S. (SN 1984, trú TP.Bà Rịa) điều khiển. Hậu quả, ông L. tử vong, còn ông S. bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an TP.Bà Rịa tiếp tục điều tra làm rõ. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 10/4, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý P.V.B. (SN 1992, ngụ xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ) về hàng vi tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại nơi ở của đối tượng. Tang vật thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá và bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá. (Nguyễn Văn)

Trộm tài sản

Ngày 10/4, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý F.V.Y. (SN 1994, quốc tịch Iran; ở TP.Hồ Chí Minh) về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại cửa hàng Đ.M.X. (phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu). Tài sản đối tượng chiếm đoạt 13 triệu đồng. (Phước An)