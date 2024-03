Xử lý nghiêm xe ba gác máy không bảo đảm an toàn giao thông

Công an huyện Xuyên Mộc thông tin, từ ngày 15/3, lực lượng CSGT (Công an huyện Xuyên Mộc) sẽ ra quân xử lý xe ba gác máy không bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Trong đó, tập trung xử lý các hành vi phạm như: người điều khiển xe không có giấy chứng nhận đăng ký do cơ quan có thẩm quyền cấp, không có GPLX, chở hàng cồng kềnh...

Do đó, Công an huyện Xuyên Mộc đề nghị người dân cần chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về ATGT khi tham gia giao thông; không điều khiển, sử dụng xe ba gác máy không có giấy tờ hợp lệ. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

TRÍ HỒNG