AN NINH - TRẬT TỰ

Bắt 2 đối tượng truy nã

Ngày 3/3, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng truy nã. Trước đó, Phòng CSHS (Công an tỉnh) và Công an TX.Phú Mỹ phối hợp Công an tỉnh Bình Phước bắt Nguyễn Bá Ngọc (SN 1991, trú tại TX.Phú Mỹ) theo quyết định truy nã ngày 19/1/2024, của Công an TX.Phú Mỹ về hành vi tổ chức đánh bạc; Nguyễn Quang Minh (SN 1978, trú tại tỉnh Đồng Nai) theo quyết định truy nã ngày 2/11/2022, của Công an TX.Phú Mỹ về hành vi đánh bạc. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 3/3, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại nhà nghỉ G.N (phường 8, TP.Vũng Tàu), Công an phường 8 bắt quả tang N.P.Đ (SN 1986, trú tại TP.Hồ Chí Minh) đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Lê Nguyễn)

Kịp thời cứu người đàn ông nhảy cầu

Khoảng 9 giờ ngày 2/3, nhân viên làng bè Như Ý (sông Chà Và, xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) đang chở khách ra bè, thì phát hiện 1 người đàn ông từ trên cầu Chà Và nhảy xuống sông. Ngay lập tức, nhân viên điều khiển phương tiện đến nơi người đàn ông đang chới với dưới dòng nước. Sau đó, người này được 2 nhân viên đưa lên thuyền và sơ cứu. Sau khi nạn nhân tỉnh táo, chủ làng bè đã trình báo vụ việc đến Công an xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu) để xử lý vụ việc và liên hệ với gia đình đưa người này về.

Người đàn ông được nhân viên làng bè Như Ý dìu vào sơ cứu.

Được biết, trước khi nhảy cầu, người này đã xảy ra mâu thuẫn với gia đình vì nợ nần.

(Tin, ảnh: TRÍ NHÂN)