AN NINH - TRẬT TỰ

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 5/3, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại một nhà trọ thuộc KP.Mỹ Tân (phường Mỹ Xuân). Trước đó, tại địa điểm trên Công an TX.Phú Mỹ bắt quả tang L.V.U.L. (SN 1993), T.H.Đ. (SN 2003) và N.V.T. (SN 2001, trú tại tỉnh Sóc Trăng) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 3 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Nguyễn Văn)

Va chạm vào gốc cây, 1 người tử vong

Đó là hậu quả vụ TNGT xảy ra tại Km 37+200 (thuộc ấp 3, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc). Theo Công an huyện Xuyên Mộc, xe mô tô BKS 72F1-190... do anh L.A.V. (SN 2008, trú tại tỉnh Bình Thuận) điều khiển đến địa điểm trên không làm chủ tay lái đã va chạm vào gốc cây bên đường, tử vong tại chỗ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra làm rõ. (Văn Nguyễn)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ “Tàng trữ trái phép chất ma túy” xảy ra ngày 19/12/ 2023, tại 121/2C (đường Tiền Cảng, phường Thắng Nhất), Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu đang tạm giữ chiếc xe máy hiệu YAMAHA, loại Sirius, màu đen-đỏ (số máy: E3X9E196216; số khung: RLCUE3240HY074765). Qua xác minh xác định, chủ phương tiện là Danh Châu (trú tại ấp Hòa Tạo, xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang). Quá trình làm việc, anh Châu cho biết, năm 2017, đã bán xe máy trên cho một người không rõ nhân thân lai lịch, hiện nay chưa xác định được chủ sở hữu. Vậy ai là chủ sở hữu xe trên liên hệ Đội CSĐT tội phạm về ma túy-Công an TP.Vũng Tàu (số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 0254.3856.743 hoặc 0932.607383, gặp cán bộ thụ lý Nguyễn Đức Thắng) để giải quyết.