Tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông an toàn

Chương trình “Một ngày làm chiến sĩ cảnh sát giao thông tí hon” được Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh triển khai đã đem lại hiệu quả tích cực trong công tác tuyên truyền kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho HS.

Thiếu tá Hoàng Bá Tuấn, Phó Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh hướng dẫn các em HS kiến thức tham gia giao thông.

Trải nghiệm bổ ích

Sáng 15/3, 500 HS của Trường TH Thống Nhất, xã Tâm Lâm (huyện Xuyên Mộc) có mặt dưới sân trường, háo hức chờ trải nghiệm chương trình “Một ngày làm chiến CSGT sĩ tí hon”. Đây là hoạt động do Hội Phụ nữ - Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an tỉnh phối hợp tổ chức.

Để tạo không gian gần gũi và thuận tiện giao lưu cùng HS, Thiếu tá Hoàng Bá Tuấn, Phó trưởng Phòng PC08 yêu cầu GV đưa các em đến gần hơn với sân khấu. Ở lứa tuổi HS cấp tiểu học, các em thường được gia đình đưa đón bằng xe máy, một số khác ở gần trường nên sử dụng xe đạp đi học. Không gây sự nhàm chán khi tuyên truyền về kỹ năng tham gia giao thông an toàn, Thiếu tá Tuấn đã đưa ra những tình huống giả lập giúp HS dễ tiếp thu.

Đơn cử, cán bộ CSGT hướng dẫn HS đi xe đạp an toàn như: lựa chọn kích thước xe phù hợp, điều chỉnh độ cao của yên xe, chú ý quan sát khi qua đường… Đặc biệt, các em còn trải nghiệm thực hiện hiệu lệnh điều tiết giao thông trên đường và được làm CSGT “tí hon” tham gia xử phạt những trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Các tình huống giả định như không đội nón bảo hiểm, vượt đèn đỏ bị xử phạt, giúp HS có góc nhìn thực tế hơn khi tham gia giao thông.

Em Mai Văn Khang, HS lớp 4A, Trường TH Thống Nhất cho biết, đây là chương trình vui nhất mà em từng tham gia. “Em rất ấn tượng khi các chú công an xử phạt xe vi phạm giao thông và cho HS tập hiệu lệnh điều tiết giao thông. Sau khi được hướng dẫn các kỹ năng đi xe đạp an toàn, những lưu ý khi qua đường, cách nhận biết tín hiệu đèn giao thông… em có thêm kiến thức khi tham gia giao thông”, Khang nói.

Hiệu quả tích cực

Ông Nguyễn Ngọc Viễn, Hiệu trưởng Trường TH Thống Nhất cho biết, xã Tân Lâm còn nhiều HS có hoàn cảnh khó khăn, ít có điều kiện tiếp cận Luật Giao thông đường bộ. “Chương trình rất ý nghĩa, giúp các em có thêm kiến thức về an toàn giao thông. Qua chương trình, các em sẽ là những tuyên truyền viên nhắc nhở phụ huynh, gia đình khi được đưa đón đến trường”, ông Viễn nói.

Thiếu tá Hoàng Bá Tuấn, Phó trưởng Phòng PC08 đánh giá, đây là chương trình trải nhiệm thực tế, đưa kiến thức pháp luật về an toàn giao thông đến HS một cách trực tiếp. Chương trình vừa tạo không gian vui chơi, vừa cung cấp kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho HS bậc tiểu học, từ đó hình thành thói quen chấp hành luật giao thông. Đây cũng là chương trình nằm trong kế hoạch số 10/KH-CAT-PC08 ngày 20/1/2024 của Công an tỉnh về tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông kết hợp công tác an sinh trong tháng Thanh niên 2024.

“HS luôn là lứa tuổi trọng tâm trong kế hoạch tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông. Các em khi được nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ từ sớm sẽ hình thành thói quen tốt về sau. Chương trình “Một ngày làm chiến CSGT sĩ tí hon” được Phòng PC08 triển khai thực hiện từ năm 2023 đến nay và đã thực hiện tại TP.Vũng Tàu, TP.Bà Rịa, huyện Xuyên Mộc. Bước đầu chương trình đã đem lại hiệu quả tích cực trong công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho HS. Thời gian tới, Phòng PC08 sẽ tiếp tục triển khai tại một số trường học ở các địa phương”, Thiếu tá Hoàng Bá Tuấn thông tin.

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN