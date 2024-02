AN NINH - TRẬT TỰ

Cố ý gây thương tích

Ngày 28/2, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, anh D.N. (SN 1988, trú tại huyện Châu Đức) đang chơi bida tại quán của ông N.V.T. (TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức), thì xảy ra mâu thuẫn với 3 đối tượng T.D.B. (SN 1984), N.H.S. (SN 1977) và L.Đ.Ph. (SN 1980, trú tại huyện Châu Đức). Sau đó, 3 đối tượng trên dùng dao chém và ghế nhựa đánh anh N. gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 28/2, Công an phường 11 (TP.Vũng Tàu) phối hợp Công an huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) bắt đối tượng truy nã Nguyễn Thanh Khương (SN 1985, trú tại tỉnh Bạc Liêu) theo quyết định truy nã ngày 29/1/2008 của Công an huyện Phước Long, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Trí Nhân)

Xâm hại tình dục trẻ em

Ngày 28/2, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, anh K. (trú tại phường 12, TP.Vũng Tàu) kiểm tra ĐTDĐ của con gái là cháu N.L.T.H. (SN 2011) thì phát hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh H. quan hệ tình dục với một nam thanh niên. Vì vậy, anh K. đã đến Công an phường 12 trình báo. Ngày 25/2, N.K.H. (SN 2008, chỗ ở phường 12, TP.Vũng Tàu) đến Công an phường 12 đầu thú. H. khai nhận, từ đầu năm 2023, đối tượng và cháu H. nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục. (Lê Nguyễn)

Truy nã đối tượng tổ chức đánh bạc

Cơ quan CSĐT-Công an TX.Phú Mỹ ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Bá Ngọc (SN 1991, trú tại thôn Tân Long, xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ) về tội tổ chức đánh bạc, theo quy định tại Điều 322, Bộ luật Hình sự. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện KSND hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho cơ quan CSĐT-Công an TX.Phú Mỹ (KP.Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ, ĐT: 02543.876.125, hoặc ĐTV Nguyễn Văn Huy, SĐT: 0938.003.969). (Sơn Khê)