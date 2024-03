Cách làm hay trong vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Xác định công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) có vai trò đặc biệt quan trọng trong đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm bảo đảm ANTT địa phương, Công an Phường Long Tâm (TP.Bà Rịa) đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp và là điểm sáng trong lĩnh vực này.

Các loại vũ khí Công an phường Long Tâm (TP.Bà Rịa) vận động người dân giao nộp.

Tự nguyện giao nộp

Từ sáng sớm, ông Phan Tiến D. (SN 1969, trú tại xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa) đã đến Công an phường Long Tâm giao nộp 94 loại vật liệu nổ gồm: 1 lựu đạn, 4 nguyên liệu nổ M60, 89 viên đạn các loại (K56, K54, AR15, AK, Col45).

Ông D.cho biết, gia đình ông sinh sống tại Đắk LắK. Trước đây, khu vực Tây Nguyên xảy ra chiến tranh xảy ra ác liệt nên bom, đạn chưa nổ còn nhiều. Trong quá trình làm rẫy, ông và những người thân trong gia đình có nhặt được nhiều loại đạn nên đưa về nhà cất giữ để săn, bắn thú rừng. Đến năm 2005, gia đình chuyển xuống Bà Rịa sinh sống nên mang theo các loại đạn này. “Các loại đạn và vật liệu nổ được tôi cất giữ cẩn thận. Thời gian gần đây, được Công an phường Long Tâm tuyên truyền, vận động nên tôi đã mang số đạn trên đến giao nộp, chứ để trong nhà không may xảy ra mất mát thì sẽ rất nguy hiểm”, ông D. nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quảng Ng. (SN 1979, trú tại phường Long Tâm, TP.Bà Rịa) cũng đã giao nộp 1 khẩu súng K54 là kỷ vật của người cha tham gia kháng chiến để lại. Ông Ng. cho hay, trước đây, cha ông tham gia kháng chiến, nên có đem 1 khẩu súng K54 về làm kỷ niệm để nhớ một thời chiến đấu gian khổ, anh hùng. Hiện nay, cha ông đã mất nên ông đưa khẩu súng đến công an phường giao nộp.

Trước đây, vì sợ phải chịu trách nhiệm, truy xuất, chứng minh nguồn gốc, nên bà Hoàng Thị Như Y. (SN 1978, trú tại phường Long Tâm) cất giữ nhiều loại đạn nhặt được trong nhà. Tuy nhiên, khi được Công an phường Long Tâm tuyên truyền bà Y. đã mạnh dạn mang 4 kíp nổ cối, 102 viên đạn quân dụng các loại giao nộp. “Các loại VK-VLN trên là do chồng tôi đi biển nhặt được. Gần đây, khi được công an phường giải thích kỹ càng, nên tôi mới yên tâm đi giao nộp. Cất giữ các loại đạn này ở nhà gia đình tôi cũng thấy bất an”, bà Y. nói.

Khen thưởng, động viên kịp thời

Trung tá Hà Anh Đức, Trưởng Công an phường Long Tâm cho biết, qua công tác nắm tình hình lực lượng công an biết được, hiện nay, các loại VK-VLN-CCHT, hung khí, đồ chơi nguy hiểm bị cấm trong dân cư còn nhiều, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ, mất ANTT. Do đó, lãnh đạo công an phường đã tập trung xây dựng kế hoạch vận động, tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. Trong đó, tận dụng lợi thế mạng zalo, các trang mạng xã hội khác đăng, gửi tin, bài, khuyến cáo...để người dân tự nguyên giao nộp các loại VK-VLN-CCHT. Bên cạnh đó, công an phường tham mưu UBND phường Long Tâm khen thưởng, động viên kịp thời các trường hợp tự nguyện giao nộp VK-VLN-CCHT.

“Lâu nay, tâm lý người dân còn e sợ khi giao nộp VK-VLN-CCHT. Bởi, họ phải chứng minh nguồn gốc xuất xứ, quá trình cất giữ, vì sao trước đây không giao nộp…Nhận định được vấn đề cần gỡ rối là đây, tôi đã tuyên truyền, giải thích tường tận, có lý có tình để người dân tự nguyện giao nộp vũ khí mà không phải lo sợ bị xử lý hành chính, hay hình sự. Khi tâm lý người dân đã thông suốt thì họ mạnh dạn đến giao nộp. Không những vậy, người dân còn là kênh vận động người thân, bà con lối xóm tích cực tham gia giao nộp VK-VLN-CCHT giảm thiểu rất nhiều nguy cơ mất ANTT địa phương”, Trung tá Hà Anh Đức nói.

Ông Lê Xuân An, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Long Tâm cho biết, trong thời gian gần đây, Công an phường Long Tâm đã làm rất tốt công tác dân vận trong công tác thu gom, giao nộp VK-VLN-CCHT. Nhiều người dân đã tự nguyện đến công an phường giao nộp VK-VLN-CCHT mà không còn tâm lý e ngại như trước đây. “Trong thời gian tới, phường Long Tâm sẽ khen thưởng kịp thời các trường hợp tự nguyện giao nộp VK-VLN-CCHT. Đồng thời, Đảng uỷ, UBND phường chỉ đạo công an phường tiếp tục tuyên truyền, vận động và tiếp nhận VK-VLN-CCHT người dân đến giao nộp theo quy định”, ông Lê Xuân An nói.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN