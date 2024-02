Khởi tố 5 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu tống đạt các quyết định khởi tố 1 đối tượng trong vụ án

Quá trình điều tra xác định: Khoảng 8h30 ngày 29/11/2023, Bùi Quang Đỉnh, Nguyễn Thị Thu Hà, Vũ Văn Phùng và Đỗ Minh Quang (cùng trú tại TP.Vũng Tàu) ngồi uống nước trong 1 quán cà phê tại phường 9. Lúc này, Nguyễn Công Hậu và Nguyễn Trung Kiên (cùng trú tại TP.Vũng Tàu) đi đến dùng dao đánh nhau với nhóm của Đỉnh, Hà, Phùng và Quang. Sau đó, nhóm của Đỉnh đã dùng ấm trà, ghế gỗ đuổi đánh lại Hậu và Kiên.

Hậu quả, Đỉnh bị chém 1 nhát tại đầu gối chân trái. Quán cà phê bị hư hỏng một số vật dụng.

Trước đó, Nguyễn Công Hậu đăng hình ảnh của Đỉnh và vợ cũ là V. T. N. kèm chú thích N. nợ tiền của Hậu. Sau đó, Đỉnh đã nhờ Hà liên hệ gặp Hậu để nói chuyện thì xảy ra vụ việc trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

PHƯỚC AN