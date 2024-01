Quản chặt vũ khí, vật liệu nổ

Tình hình vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VKVLNCCHT) và pháo trên địa bàn tỉnh từ giữa năm 2023 đến nay tiếp tục diễn biến phức tạp. Thời gian qua, lực lượng công an phối hợp cùng đơn vị có liên quan và các địa phương áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, bắt giữ xử lý nhiều đối tượng vi phạm. Đặc biệt, thời điểm Tết cận kề, công tác này được tăng cường hơn nữa.

Các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được Công an phường Long Toàn (TP.Bà Rịa) vận động Nhân dân tự nguyện giao nộp.

Buôn bán pháo diễn biến phức tạp

Ngày 29/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra vụ mua bán hàng cấm là pháo nổ xảy ra trên địa bàn. Trước đó, khoảng 9h30 ngày 22/1, các trinh sát Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) phối hợp cùng Công an phường Hắc Dịch (TX.Phú Mỹ) tuần tra trên đường Mỹ Xuân-Ngãi Giao thì phát hiện 1 xe ô tô và 1 xe tải dừng cạnh nhau có biểu hiện nghi vấn nên đến kiểm tra. Thấy lực lượng chức năng, thanh niên điều khiển xe ô tô tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác lập tức truy đuổi, nổ nhiều phát súng trấn áp, khống chế người này.

Tổ công tác bắt giữ Phan Văn Tiến (SN 1994, trú tại TX.Phú Mỹ) và Đặng Phan Bảo Trung (SN 1994, quê Bình Phước) trên xe ô tô. Tài xế điều khiển xe tải đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Tại cơ quan công an, Tiến và Trung khai nhận, mua 100 bệ pháo hoa từ Campuchia và thuê xe tải chở từ tỉnh Bình Phước về phường Hắc Dịch (TX.Phú Mỹ) để bán cho người đàn ông không rõ lai lịch. Trong khi chờ người tới nhận hàng, cả hai bị bắt giữ. Lực lượng chức năng mở thùng xe tải kiểm tra, thu giữ 100 bệ pháo hoa, trọng lượng hơn 150 kg.

Theo nhận định của các cơ quan chức năng, càng gần thời điểm trước Tết, việc buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép tiếp tục diễn biến phức tạp. Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, thường trà trộn pháo vào các loại hàng hóa khác, chọn thời điểm ban đêm để vận chuyển, ngụy trang bằng nhiều hình thức nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, khiến công tác đấu tranh gặp khó khăn.

Để ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép, lực lượng công an toàn tỉnh đã, đang tập trung nắm tình hình các đối tượng nghi vấn hoạt động buôn bán trái phép các loại pháo, thuốc pháo; đối tượng đã có tiền án, tiền sự về hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo và VKVLNCCHT.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp tăng cường tuần tra trên các tuyến, địa bàn; phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp VKVLNCCHT các loại pháo nổ và tố giác hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo nổ.

Triển khai đồng bộ nhiều biện pháp

Theo báo cáo của Công an tỉnh, năm 2023, các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 33 vụ, với 95 đối tượng có liên quan đến VKVLNCCHT. Trong đó, đã khởi tố 17 vụ với 55 đối tượng và lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 12 vụ, 19 đối tượng; xử lý 62 vụ, 72 đối tượng có liên quan đến pháo (hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo hoa nổ)...

Đơn cử, vào tháng 6/2023, TAND tỉnh đã tuyên phạt Lê Quốc Vũ (SN 2000) 2 năm 6 tháng tù và Nguyễn Văn Thăng (SN 1995, trú tại TX.Phú Mỹ) 2 năm 9 tháng tù cùng về tội “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và tội “bắt giữ người trái pháp luật”.

Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa Vũ với gia đình Lê Thanh Th. (SN 2000). Trước đó, hai người có quan hệ tình cảm và có 1 con chung. Gia đình Th. ngăn cấm không cho hai người gặp nhau và Th. cũng chặn liên lạc với Vũ. Do đó, Vũ lên kế hoạch đến nhà bắt Th. ra ngoài nói chuyện. Vũ điện thoại nhờ Thăng cùng đi và mang theo súng của Thăng đến nhà Th.. Khi đến nhà Th., Vũ xông thẳng vào phòng Th. lôi cô này ra xe. Người nhà Th. thấy vậy đuổi theo thì Thăng rút súng bắn một phát. Nghe tiếng súng nổ, tài xế taxi rút chìa khóa xe bỏ chạy. Vũ ép Th. lên xe và định tự mình lái đi thì không có chìa khóa nên “đành bỏ của chạy lấy người”.

Để tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VKVLNCCHT và pháo, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, ngày 26/1, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị về việc “Tăng cường công tác quản lý VKVLNCCHT và pháo trên địa bàn tỉnh”.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai đồng bộ những biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VKVLNCCHT và pháo, nhất là tội phạm hình sự, các nhóm đối tượng sử dụng hung khí, vũ khí, vật liệu nổ để giải quyết mâu thuẫn.

Các đơn vị cần chủ động rà soát, đề xuất thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng VKVLNCCHT và pháo trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, lưu ý việc kiểm soát trên không gian mạng, kịp thời phát hiện các tài khoản mạng xã hội; các trang, kênh bán hàng online (facebook, youtube, tiktok...) có nội dung đăng tải, phát tán hình ảnh, video liên quan nhằm mục đích sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại VKVLNCCHT và pháo (kể cả các loại linh kiện, tiền chất phục vụ lắp ráp, chế tạo)...

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN