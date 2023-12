Công an TT.Phước Bửu liên tiếp làm rõ các vụ trộm cắp tài sản

Ngày 16/12, Công an TT.Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc) cho biết đã điều tra, truy xét liên tiếp các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, góp phần bảo đảm ANTT trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Đối tượng Phạm Duy Khánh (áo trắng) và Lê Kim Lân (áo đen) bị Công an TT.Phước Bửu bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản

Trước đó ngày 7/12, Công an TT.Phước Bửu tiếp nhận tin trình báo về vụ mất trộm tài sản tại cửa hàng bán dầu nhớt thuộc KP.Phước Hòa. Bà N.T.M.D (SN 1982, chủ cơ sở) cho biết kẻ gian đã đột nhập và trộm 1 cái bóp, trong đó có số tiền 70 triệu đồng.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an TT.Phước Bửu đã bắt giữ Phạm Duy Khánh (SN 1982, ngụ TT.Phước Bửu). Tại cơ quan công an, Khánh khai nhận đã trộm cắp tài sản và lấy tiền tiêu sài. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục xử lý.

Cũng qua nắm bắt tình hình, Công an TT.Phước Bửu phát hiện Lê Kim Lân (SN 1984, ngụ tỉnh Đồng Nai) có dấu hiệu nghi vấn trộm cắp tài sản nên mời về làm việc.

Tại cơ quan công an, Lân thừa nhận có thực hiện một vụ trộm cắp tài sản vào ngày 12/11 tại chợ Xuân Trung, TP.Long Khánh (Đồng Nai), tang vật gồm 1 ĐTDĐ và 5 triệu đồng. Sau đó, Lân bỏ trốn về TT.Phước Bửu và ý định thực hiện trộm cắp tài sản thì bị đưa về trụ sở công an. Công an TT.Phước Bửu đã thu hồi tang vật, bàn giao đối tượng cho Công an TP.Long Khánh tiếp tục xử lý.

Tin, ảnh: TRẦN TIẾN