AN NINH - TRẬT TỰ

Trộm đột nhập nhà dân

Ngày 26/12, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, bà N.T.H.V. (SN 1987, trú tại KP.Phước Lộc, TT.Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc) trình báo công an bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm 1 két sắt, bên trong chứa nhiều tài sản giá trị. Ước tính tài sản bị chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng. (Nguyễn Văn)

2 xe mô tô va chạm, 1 người tử vong

Ngày 26/12, Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra vụ TNGT xảy ra tại Tỉnh lộ 329 (thuộc ấp Nhân Trung, xã Xuyên Mộc), khiến 1 người tử vong. Trước đó, xe mô tô biển số 72V2-41... do bà D.T.T. (SN 1970, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển đến địa điểm trên, thì xảy ra tai nạn với xe mô tô biển số 36G5-342... do L.X.H. (SN 1969, trú tại tỉnh Thanh Hóa) điều khiển. Hậu quả, bà T. tử vong. (Phước An)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 26/12, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại tổ 5 (ấp An Phước, xã An Ngãi). Tại địa điểm trên, Công an xã An Ngãi bắt quả tang Nguyễn Thanh T. (SN 1993, trú tại huyện Long Điền) tàng trữ trái phép 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Lê Nguyễn)

Cưỡng đoạt tài sản

Ngày 26/12, Công an TX.Phú Mỹ cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Quang Bảo (ảnh, SN 1999, trú tại tỉnh Đồng Nai, trưởng nhóm xã hội tự phát “hỗ trợ người dân về đêm”) về tội cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, Bảo cùng 7 người trong nhóm điều khiển xe mô tô lưu thông trên QL51 hướng Vũng Tàu-Đồng Nai. Khi đến khu vực thuộc tổ 8 (KP.Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ), nhóm của Bảo phát hiện 3 đối tượng có hành vi mua bán chất ma túy. Sau đó, Bảo đe dọa nhóm này sẽ trình báo công an và yêu cầu đưa 5 triệu đồng. (Trí Nhân)

Tìm bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu đang điều tra vụ án giả lực lượng công an để cưỡng đoạt tài sản xảy ra ngày 10/10/2023, tại bùng binh cầu Cửa Lấp (phường 12, TP.Vũng Tàu). Quá trình điều tra xác định, ngoài vụ việc trên, Võ Văn Trọng (SN 2004, trú tại xóm 4, xã Viên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) còn sử dụng xe máy hiệu Suzuki Raider 150 màu đỏ đen, biển số 37B1-850.85, cùng đồng bọn nhiều lần giả danh lực lượng công an gây ra nhiều vụ án khác.

Vì vậy, ai phát hiện, hoặc có người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, thì đến trình báo cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (số 01, Nguyễn Thái Học, phường 7, Đội CSHS, SĐT: 0254.3856.241, hoặc ĐTV Trần Đức Tuấn, SĐT: 0906.30.2079) để phối hợp làm việc theo quy định của pháp luật.