Ngăn chặn mua bán, vận chuyển hàng cấm

Thời điểm cuối năm, hoạt động của các loại tội phạm diễn biến phức tạp, trong đó đáng lo ngại là tội phạm liên quan đến lĩnh vực tàng trữ, vận chuyển hàng cấm. Lực lượng công an phối hợp cùng đơn vị liên quan tăng cường đấu tranh, ngăn chặn tình trạng này.

Thuốc lá không rõ nguồn gốc được cơ quan công an bắt của Duẩn và Hiếu tại đường 2/9 (TP.Vũng Tàu).

Phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm

Hơn 1 tuần qua, lực lượng chức năng trong quá trình tuần tra, kiểm soát liên tục phát hiện các vụ tàng trữ, vận chuyển hàng cấm. Đơn cử, khoảng 20 giờ ngày 21/12, Công an xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền) kiểm tra hành chính nhà nghỉ T.S (xã Phước Tỉnh) do P.T.D. (SN 1985, trú tại huyện Long Điền) làm chủ và phát hiện 1 thùng giấy chứa 18 bệ pháo (loại 49 ống/bệ). Tại cơ quan công an, D. khai nhận, số pháo trên đối tượng mua của T.M.T (SN 1978, trú tại huyện Long Điền, anh rể của D.) với giá 600 ngàn đồng/bệ để bán cho các chủ ghe.

Trước đó, tại ấp Bến Lội, xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc), lực lượng Công an huyện Xuyên Mộc bắt quả tang La Dũng S. (SN 1991, trú tại huyện Xuyên Mộc) tàng trữ trái phép 7,7kg pháo nổ. Tại cơ quan công an, S. khai nhận, số pháo trên được đối tượng mua trên mạng xã hội Facebook từ tháng 9/2023, để sử dụng trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Ngoài pháo nổ, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều trường hợp mua bán, vận chuyển thuốc lá không rõ nguồn gốc. Điển hình, khoảng 7 giờ 30 sáng 20/12, Tổ công tác Đội 3, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) phối hợp Đội 3 Công an TP.Vũng Tàu và Công an phường 11 (TP.Vũng Tàu) tuần tra, kiểm soát trên địa bàn phường 11. Khi đến đoạn đường 2/9, thuộc địa phận KP.1, phường 11, Tổ công tác phát hiện Phan Trọng Hiếu (SN 2002, trú huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) đang chuyển hàng hóa từ xe ô tô hiệu Ford Everet màu đỏ sang xe ô tô hiệu Kia Sorento màu đỏ do Nguyễn Văn Duẩn (SN 1980, trú tại phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu) điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác kiểm tra, phát hiện Hiếu đang chuyển 2.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu (2.000 bao thuốc lá hiệu JET và 500 bao thuốc lá hiệu Hero) sang xe cho Duẩn. Lúc này, Hiếu nhanh chóng lái xe ô tô tẩu thoát. Quá trình tẩu thoát, Hiếu tông và kéo theo xe máy của Tổ công tác một đoạn khoảng 300m. Sau đó, Hiếu bị Tổ công tác khống chế. Quá trình làm việc tại cơ quan công an, Hiếu và Duẩn không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ đối với 2.500 bao thuốc lá trên.

Tang vật pháo nổ cơ quan công an thu giữ của D. tại xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền).

Tập trung đấu tranh, xử lý

Theo cơ quan chức năng, nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao vào các tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tình hình buôn lậu, vận chuyển ma túy, pháo nổ, thuốc lá lậu... có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp. Những đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn tinh vi, hiện đại hơn trên tất cả các tuyến, lĩnh vực, nhất là tuyến biên giới đất liền, vùng biển, cảng hàng không Quốc tế và địa bàn nội địa trọng điểm trong cả nước.

Do đó, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ CHQS tỉnh, BĐBP tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh chủ động phát hiện, ngăn chặn, điều tra và xử lý nghiêm các loại tội phạm. Trung tá Huỳnh Minh Khải, Đội trưởng Đội CSHS-Kinh tế-Ma túy (Công an huyện Long Điền) cho biết, bên cạnh giải pháp đấu tranh với tội phạm, Công an huyện tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là HS, thanh, thiếu niên trên địa bàn về hiểm họa của hành vi chế tạo pháo nổ, các loại hàng cấm. Đồng thời, đấu tranh quyết liệt với hành vi vi phạm pháp luật về pháo, kiên quyết không để xảy ra những vụ nổ do tự chế pháo ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng người dân.

