AN NINH - TRẬT TỰ 25/12

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 25/12, Công an huyện Long Điền cho biết, đơn vị đã bắt đối tượng Nguyễn Công Hậu (SN 2007, trú tại huyện Long Điền) theo quyết định truy nã ngày 15/11/2023, của Công an huyện Long Điền về tội trộm cắp tài sản. (Sơn Khê)

Cố ý gây thương tích

Ngày 25/12, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý N.V.H. (SN 1998, trú tại TX.Phú Mỹ) về hành vi cố ý gây thương tích, xảy ra tại KP4, phường Hắc Dịch. Tại địa điểm trên, do mâu thuẫn cá nhân, H. dùng rựa chém vào tay anh N.V.L. (SN 1987, trú tại tỉnh Cà Mau) gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Trộm ĐTDĐ

Ngày 25/12, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý L.A.Đ. (SN 1985, trú tại TP.Hồ Chí Minh) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, chị N.N.Q.T. (SN 2003, trú tại huyện Long Điền) đang trang trí đèn tại khu vực đường Quang Trung, phường 1 và có để 1 ĐTDĐ hiệu Iphone XR ở ghế bên cạnh. Đức đi ngang qua thấy điện thoại liền trộm thì bị nạn nhân phát hiện tri hô người dân bắt giữ cùng tang vật giao công an xử lý. (Lê Nguyễn)

Buôn bán pháo nổ

Ngày 25/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) tiếp tục điều tra vụ buôn bán hàng cấm là pháo nổ xảy ra tại huyện Đất Đỏ. Theo thông tin ban đầu, Công an huyện Đất Đỏ phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện tại KP.Phước Thới (TT.Đất Đỏ), N.V.H. (SN 1987, trú tại huyện Đất Đỏ) đang chở 6 bệ pháo nổ. (Phước An)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 25/12, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy, xảy ra tại ấp Tây (xã Hòa Long). Tại địa điểm trên, Công TP.Bà Rịa bắt quả tang Đ.P.Q. (SN 1995, trú tại huyện Long Điền) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Trí Nhân)