Không để tội phạm pháo nổ lộng hành

Tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ thường diễn biến phức tạp dịp cuối năm. Do đó, lực lượng chức năng đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ kiên quyết đấu tranh với loại tội phạm này.

Lực lượng Công an tỉnh và Công an huyện Xuyên Mộc thu giữ tang vật một vụ mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ.

Thủ đoạn tinh vi

Ngày 23/11, Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra vụ mua bán, tàng trữ trái phép pháo nổ xảy ra trên địa bàn. Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 12/11, lực lượng chức năng Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Xuyên Mộc bắt quả tang Nguyễn Văn H. (SN 1974) và Lê Thị.T.T. (SN 1979, cùng trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) có hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm (pháo hoa nổ) tại Tỉnh lộ 329 (thuộc ấp Phú Tâm, xã Hòa Hiệp). Tang vật thu giữ gồm 1 thùng xốp bên trong chứa 23 bệ pháo hình hộp chữ nhật. H. và T. giao nộp thêm 6 bệ pháo đã mua trước đó.

Ngoài ra, Nguyễn Văn H. giao nộp 5 bệ pháo của Lê Thị Thu T. đang cất giữ lại nhà H. với tổng trọng lượng hơn 7 kg. Đồng thời, Phan Văn V. (SN 1984, trú tại ấp Phú Tâm, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) cũng đã giao nộp 1 bệ pháo nổ trước đó đã mua của Lê Thị Thu T. có trọng lượng 1,6 kg.

Theo nhận định của các cơ quan chức năng, càng gần thời điểm trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, việc buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi: thường là trà trộn pháo vào các loại hàng hóa khác, chọn thời điểm ban đêm để vận chuyển, ngụy trang bằng nhiều hình thức nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, khiến công tác đấu tranh gặp khó khăn.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ

Để ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép, đại diện Công an tỉnh cho biết, lực lượng công an đã, đang tập trung nắm tình hình các đối tượng nghi vấn hoạt động buôn bán trái phép các loại pháo, thuốc pháo; đối tượng đã có tiền án, tiền sự về hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp tăng cường tuần tra trên các tuyến, địa bàn; phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp các loại pháo nổ và tố giác hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo nổ. Đồng thời, tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết không mua bán, sử dụng pháo nổ trái phép, đặc biệt là đối với các thanh thiếu niên, HS, SV. Trong đó, chú trọng tăng thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử, fanpage...

Theo luật sư Nguyễn Văn Cảnh, Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo quy định: pháo hoa gồm pháo hoa nổ và pháo hoa không nổ. Trường hợp được sử dụng pháo hoa nổ là cơ quan có thẩm quyền quyết định trong những trường hợp đặc biệt, dịp lễ lớn hoặc dịp Tết theo kế hoạch của Nhà nước. Do vậy, người dân không được sử dụng pháo hoa nổ mà chỉ được phép mua và đốt các loại pháo hoa có âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian và không gây tiếng nổ.

Điều 190, Điều 191 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định pháo nổ là mặt hàng cấm. Do vậy, hành vi buôn bán, vận chuyển và tàng trữ pháo nổ sẽ bị xử phạt nghiêm. Cụ thể: buôn bán pháo nổ từ 6kg đến dưới 40kg bị phạt tù 1-5 năm; từ 40kg đến dưới 120kg phạt tù 5-10 năm; từ 120kg trở lên phạt tù 8-15 năm. Hành vi tàng trữ, vận chuyển pháo nổ từ 6kg đến dưới 40kg bị phạt tù 6 tháng đến 5 năm; từ 40kg đến dưới 120kg bị phạt tù 2-5 năm; từ 120kg trở lên bị phạt tù 5-10 năm. Người nào có hành vi sản xuất, buôn bán pháo nổ từ 120kg trở lên thì bị phạt tù từ 8 năm đến 15 năm.

Bên cạnh đó, theo quy định, chỉ có các tổ chức, DN thuộc Bộ Quốc phòng mới được kinh doanh pháo hoa và phải được cơ quan công an có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; bảo đảm điều kiện về PCCC, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường. Do đó, tổ chức, DN không thuộc Bộ Quốc phòng, cá nhân kinh doanh pháo hoa là vi phạm quy định của pháp luật. Như vậy, người dân tuyệt đối không được mua pháo của các cơ quan, tổ chức không được phép kinh doanh, các cá nhân hoặc trên mạng xã hội, pháo hoa lậu, pháo hoa không hóa đơn, không nguồn gốc, xuất xứ.

“Việc mua pháo hoa để sử dụng phải mua tại các tổ chức, DN được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa theo quy định. Hiện Nhà máy Z121 thuộc Bộ Quốc phòng là đơn vị được phép sản xuất và kinh doanh các loại pháo hoa. Cá nhân, tập thể chỉ có thể qua cửa hàng của Bộ Quốc phòng mua để sử dụng chứ không được phép mua đi bán lại. Khách hàng mua cũng phải trên 18 tuổi, có đủ tính pháp lý. Khi đến mua bắt buộc phải trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân”, luật sư Cảnh nói.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN