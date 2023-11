Vụ hai ô tô đâm nhau tại TP.Bà Rịa: Tài xế đối diện tội danh gì?

Hai tài xế điều khiển ô tô cố tình đâm nhau tại ngã tư ở TP.Bà Rịa tối 20/11, đã bị cơ quan chức năng bắt giữ khẩn cấp để điều tra. Vậy hai người này có thể đối diện với tội danh gì?

Lực lượng chức năng dựng lại hiện trường vụ hai xe ô tô đối đầu nhau tại TP.Bà Rịa.

Do mâu thuẫn cá nhân

Đêm 20/11, ông N.Đ.K. (SN 1982, ngụ phường Phước Hiệp, TP.Bà Rịa) điều khiển ô tô Lexus biển số biển số 72A-343.xx chạy trên đường Nguyễn Hữu Thọ hướng từ trung tâm TP.Bà Rịa về xã Hoà Long. Khi dừng đèn đỏ ở ngã tư Nguyễn Văn Linh, xe ông K. bị xe ô tô hiệu VinFast biển số 60A-860.xx do bà P.H.B.T. (SN 1992, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển tông nhiều lần vào đuôi xe.

Bực tức, ông K. quay đầu xe ở ngã tư rồi tông trực diện xe VinFast khoảng 3 - 4 lần để “trả đũa”. Vụ va chạm khiến đầu ô tô của bà T. bị hư hỏng, dầu nhớt trên xe loang ra đường. Lúc này, tại ngã tư có nhiều ô tô, xe máy lưu thông. Một người chứng kiến bước xuống lòng đường can ngăn. Cả ông K. và bà T. sau đó đã lái xe rời khỏi hiện trường.

Vụ việc được người dân ghi hình và đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Ngay trong đêm, Công an TP.Bà Rịa đã có mặt tại hiện trường để xác minh; đồng thời mời hai tài xế này lên làm việc. Tại cơ quan công an, bà T. cho biết nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn cá nhân. Chiều 21/11, VKSND TP.Bà Rịa phê chuẩn và Công an TP.Bà Rịa đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai người này.

Có khả năng phạm nhiều tội?

Nhận định về vụ việc, Luật sư Đỗ Văn Hoãn, Văn phòng luật sư Đỗ Lê (Đoàn Luật sư tỉnh) cho rằng hành vi của hai tài xế là “cố ý làm hư hỏng tài sản” theo quy định tại Điều 178, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Điều 178 quy định người phạm tội “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” có thể bị phạt tiền từ 10-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 10-20 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10-100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm. “Về tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi cần căn cứ vào giám định thiệt hại của cả phương tiện để áp dụng các điểm, khoản theo quy định của Điều 178”, luật sư Hoãn nói.

Đồng quan điểm về tội “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” theo Điều 178 Bộ luật Hình sự, tuy nhiên, Luật sư Nguyễn Trọng Hào (Giám đốc Công ty Luật TNHH Nhân Bản) cho rằng, hành vi của ông K. và bà T. là “hủy hoại tài sản”.

Theo luật sư Hào, hành vi của 2 tài xế diễn ra ngoài đường, nơi có đông người qua lại gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Điều này phù hợp với điểm C, khoản 1 Điều 178. “Hai chủ xe có thể không yêu cầu bồi thường thiệt hại nhưng cơ quan chức năng có thể áp dụng điều C, khoản 1 để khởi tố vụ án”, luật sư Hào nói.

Trong khi đó, Luật sư Đỗ Trọng Hiền (Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh) nhận định, hành vi điều khiển xe ôtô tông nhau trên đường phố khiến hai tài xế có khả năng đối diện một số tội danh.

Cụ thể, hành vi của cả hai người có dấu hiệu tội “gây rối trật tự công cộng”, vi phạm quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự. Còn hành vi cố ý điều khiển xe ô tô lao vào phương tiện khác có khả năng vi phạm tội “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” theo quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, theo hình ảnh được truyền thông đăng tải, khi xảy ra vụ việc thì cả hai phương tiện đều có dấu hiệu vượt đèn đỏ. Cùng với hành vi dùng ô tô tông vào nhau gây thiệt hại cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự, tội “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

“Tuy nhiên, còn tùy thuộc vào kết quả xem xét điều tra thu thập chứng cứ tại hiện trường, cũng như giám định thiệt hại tài sản, nguyên nhân dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật trên để cơ quan chức năng có thể kết luận các tài xế này sẽ đối mặt với những tội danh nào”, Luật sư Hiền cho biết.

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN - MẠNH QUÂN