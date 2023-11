AN NINH - TRẬT TỰ

Mới ra tù lại gây án

Ngày 24/11, Công an TX.Phú Mỹ đang tạm giữ Tăng Phương Quang (biệt danh “Quang khùng”, SN 1985, ngụ xã Châu Pha) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 22/11, ông N.Q.D. (SN 1966, ngụ xã Châu Pha) đến công an xã trình báo bị mất 1 máy bơm trị giá 2,5 triệu đồng. Qua điều tra, Công an xã xác định, Quang là đối tượng gây án nên mời về làm việc. Tại cơ quan công an, Quang thừa nhận do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định trộm cắp máy bơm và bán cho vựa ve chai. Công an xã chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an TX.Phú Mỹ tiếp tục xử lý theo quy định.

Được biết, Quang là đối tượng trộm vặt “có tiếng” ở địa phương với 3 tiền án và 1 tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Tháng 6/2021, Quang bị TAND TX.Phú Mỹ tuyên phạt 1 năm 8 tháng tù giam về hành vi trộm cắp tài sản và mãn hạn tù vào đầu năm 2023. (Hàn Lập)

Trộm tài sản

Ngày 24/11, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, ông L.T.M (SN 1958, trú tại TP.Bà Rịa) đến cơ quan công an trình báo bị trộm tài sản tại KP.Hải Dinh, phường Kim Dinh, gồm: 1 máy cắt cỏ hiệu Makita, 1 máy bơm nước, 1 máy bơm hơi, 1 máy đầm bàn, 2 quạt trần, 1 quạt cây, 1 bếp ga, 1 xích đu võng, 1 bộ cửa nhôm chưa gắn kính, 1 bộ bàn ghế inox, 1 máy phát điện 5kw, 1 máy cắt sắt hiệu Makita. Qua điều tra, Công an TP.Bà Rịa mời N.V.Đ (SN 1990, trú tại TX.Phú Mỹ) đến làm việc. Tại cơ quan công an, Đ. khai nhận đã cùng một người tên thường gọi là L. (chưa rõ nhân thân lai lịch) trộm các tài sản trên. Công an TP.Bà Rịa đã cho gia đình bảo lãnh đối với Đ. và tiếp tục xác minh L. để xử lý theo quy định pháp luật. (Lê Nguyễn)

* Ngày 24/11, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ vụ án, đêm 23/10, Trần Văn Linh (SN 1990, trú tại TP.Cần Thơ) cùng đối tượng tên Đạt (chưa rõ nhân thân lai lịch) phát hiện xe máy của ông T. dựng trước cửa phòng trọ tại phường Tân Phước, không có người trông giữ, nên đột nhập trộm xe. Tuy nhiên, xe bị khóa cổ và thắng đĩa nên các đối tượng không trộm được.

Sau đó, cả 2 rủ thêm Lê Văn Nhiều (SN 1992, trú tại tỉnh Bến Tre) tiếp tục đột nhập để trộm chiếc xe trên, nhưng không thành, nên quay về phòng trọ của Nhiều.

Đến khoảng 4 giờ, ngày 24/10, Đạt bỏ về, còn Linh và Nhiều tiếp tục quay lại khu trọ. Lần này các đối tượng mang theo kềm cộng lực và công cụ phá khóa để lấy trộm chiếc xe trên, rồi mang về phòng trọ của Nhiều cất giấu.

Nhận được tin báo của nạn nhân, Công an TX.Phú Mỹ tập trung xác minh, điều tra, mời Nhiều và Linh về làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Nhiều từng có 3 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và đánh bạc, còn Linh từng có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, truy tìm Đạt để xử lý theo quy định pháp luật. (Phước An)

Can ngăn đánh nhau, 1 người bị đâm tử vong

Ngày 24/11, Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh tiếp tục điều tra vụ đánh nhau khiến 1 người tử vong xảy ra trên địa bàn huyện Đất Đỏ. Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân, L.M.Đ (SN 1985, trú tại huyện Đất Đỏ) sử dụng hung khí đuổi đánh N.T.T (SN 1990, trú tại huyện Đất Đỏ). Thấy vậy, ông L.V.T (SN 1963, cha ruột của Đ) ra can ngăn, thì bị 1 đối tượng chưa rõ lai lịch sử dụng hung khí đâm trúng rồi bỏ đi. Ông L.V.T được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong do vết thương nặng. (Nguyễn Văn)

Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 24/11, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, Công an huyện Đất Đỏ bắt quả tang Đ.K.V (SN 1999, trú tại TT.Đất Đỏ) và B.T.P (SN 1999, trú tại TT.Phước Hải) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại KP.Phước Thới, TT.Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ). Tang vật thu giữ 1 gói nilon hàn kín bên trong có chứa chất bột màu trắng (các đối tượng khai là ma túy đá), 1 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. (Sơn khê)

* Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 24/11, tổ liên ngành của Công an TP.Vũng Tàu tuần tra đến đường Lê Lợi thì phát hiện nam thanh niên tên Thạch Ph. (SN 1998, trú tại phường 1, TP.Vũng Tàu) có biểu hiện khả nghi, nên yêu cầu dừng lại kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng nghi ngờ Ph. có sử dụng trái phép chất ma túy, nên đưa về phường Thắng Nhì (TP.Vũng Tàu) để kiểm tra. Qua test nhanh, lực lượng công an phát hiện Ph. dương tính với chất ma túy.

Trước đó, từ ngày 5/11, Công an tỉnh đã chỉ đạo các địa phương thành lập tổ liên ngành tập trung kiểm tra vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ. Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Công an TP.Vũng Tàu phát hiện 3 trường hợp dương tính với ma túy. (Phước An)