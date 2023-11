Đâm chủ nợ trọng thương, lãnh 7 năm tù

Ngày 28/11, TAND tỉnh tuyên phạt Trần Quốc Thái (SN 1992, quê Quảng Ngãi) 7 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Trần Quốc Thái bị tuyên phạt 7 năm tù vì đâm chủ nợ trọng thương.

Theo cáo trạng, Thái vay mượn của anh V.D số tiền 20 triệu đồng. Đến hẹn mà Thái chưa trả nợ, anh V.D nhiều lần liên hệ đòi nợ, thậm chí đến tận nơi Thái làm việc để yêu cầu trả tiền.

Tối 12/6/2022, Thái ngồi nhậu cùng T. và D., kể lại vụ anh V.D đòi nợ nhiều lần. T bảo với Thái sẽ giúp đối tượng thương lượng với anh V.D để giãn thời gian trả nợ. Thái gọi điện cho anh V.D, hẹn gặp ở chợ Long Hải (TT.Long Hải, huyện Long Điền) và được người này đồng ý. T. chạy xe đi trước, Thái chở theo D. đi sau. Đến điểm hẹn, thấy T. đang trùm áo khoác ngồi chờ, Thái nghĩ đó là anh V.D nên xông tới đâm một nhát trúng tai phải. Lúc này, anh V.D đi đến, thấy Thái có cầm hung khí nên bỏ chạy, nhưng được khoảng 30m thì vấp té.

Thái đuổi kịp và dùng kéo đâm hai nhát trúng lưng và một nhát trúng tay anh V.D. Nạn nhân vùng dậy chaỵ thoát thân, Thái lúc này mới quay lại đưa T. đi cấp cứu. Quá trình này, đối tượng không chú ý để chân của T. cà xuống đường trong suốt quãng đường gây thương tích.

Do anh V.D và T. đều từ chối giám định thương tích và không yêu cầu xử lý hình sự đối với Thái nên Công an huyện Long Điền đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính Thái. Đến ngày 11/4/2023, Công an huyện Long Điền đã hủy bỏ quyết định xử phạt hành chính và quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Đồng thời chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (PC02) thụ lý. Kết luận giám định pháp y cho thấy, anh V.D bị 3 vết thương với tỷ lệ thương tích 82%. Còn T. bị thương tích 14%.

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN