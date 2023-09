Sau vụ cháy nghiêm trọng tại chung cư mi ni ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân (Hà Nội) vào đêm 12/9, Sở Xây dựng đã có văn bản tham mưu UBND tỉnh về việc tăng cường công tác PCCC đối với loại hình nhà chung cư. Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã có cuộc trao đổi với ông Tạ Quốc Trung, Giám đốc Sở Xây dựng xung quanh công tác bảo đảm an toàn tại các chung cư trên địa bàn tỉnh.

Ông Tạ Quốc Trung, Giám đốc Sở Xây dựng.

* Phóng viên: Ông nhận định thế nào về mức độ an toàn hiện nay tại các chung cư trên địa bàn tỉnh?

- Ông Tạ Quốc Trung: Trên địa bàn tỉnh hiện có 49 chung cư với 16.247 căn hộ, trong đó tập trung nhiều nhất tại TP.Vũng Tàu. Đa số chung cư trên địa bàn tỉnh đã có hệ thống PCCC, có lối thoát hiểm, đường vào các chung cư rộng rãi nên việc tiếp cận với công tác PCCC tại các chung cư khá thuận lợi. Không có chung cư nào nằm trong hẻm sâu, ngõ nhỏ, ảnh hưởng đến việc tiếp cận của lực lượng PCCC. Ngoài ra, việc cấp phép xây dựng các chung cư cũng được Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm ngặt các quy định về an toàn bảo đảm đường cho xe chữa cháy tiếp cận, lối thoát hiểm khi xảy ra sự cố…

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn 3 chung cư cũ, xuống cấp có nguy cơ mất an toàn trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Đối với các chung cư này, cơ quan chức năng đã kiểm định và xác định nguy cơ mất an toàn, buộc phải di dời dân ra khỏi chung cư. Ngoài nguy cơ mất an toàn về PCCC, các chung cư này còn không bảo đảm an toàn cả về xây dựng, kết cấu sau nhiều năm đưa vào sử dụng.

Sở Xây dựng khuyến cáo khu vực ban công, lô-gia của các tòa nhà có nhiệm vụ rất quan trọng là cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra hỏa hoạn, sự cố trong tòa nhà nên người dân không nên rào kiên cố.

* Trước việc vẫn còn một số chung cư tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, vậy Sở Xây dựng có giải pháp gì nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn cho các khu chung cư?

- Trên thực tế, các khu vực chung cư, tòa nhà văn phòng cũng tiềm ẩn nguy cơ về cháy nổ. Dù việc tiếp cận với công tác PCCC tại các chung cư trên địa bàn tỉnh thuận lợi nhưng đối với những địa điểm cháy là các tầng cao, khả năng dập lửa, hạn chế thiệt hại hoặc cứu hộ người dân cũng sẽ gặp nhiều trở ngại hơn. Do đó, từ tháng 5/2023, Sở Xây dựng đã chủ động ban hành công văn số 2534/SXD-QLXD nhằm rà soát, chấn chỉnh đối với việc lắp đặt lưới bảo vệ tại khu vực ban công, lô-gia của các chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh.

Tháng 7/2023, Sở Xây dựng cũng đã có Tờ trình số 44/TTr-SXD về dự thảo quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về phương pháp xác định dân số trong các tòa nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp trên địa bàn tỉnh. Đây là cơ sở để kiểm soát dân số và khả năng đáp ứng hạ tầng, việc bố trí các loại hình căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng tại các khu đô thị, khu du lịch.

* Tại các căn hộ chung cư, nhà cao tầng, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh có tình trạng nhiều nhà dân lắp đặt rào chắn (lưới bảo vệ), bưng bít, không có lối thoát hiểm. Sở Xây dựng có khuyến cáo như thế nào về vấn đề này?

- Đây là thực trạng chung ở nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh hiện nay. Theo đó, vì lý do an ninh và đảm bảo an toàn cho trẻ em, một số căn hộ đã lắp lưới bảo vệ ở khu vực ban công, lô-gia. Tuy nhiên, việc lắp đặt lưới bảo vệ bằng rào sắt kiên cố, bưng bít, không có lối thoát hiểm gây ra nguy hiểm tiềm ẩn khi có sự cố xảy ra trong tòa nhà.

Để khắc phục tình trạng trên, tại công văn số 2534/SXD-QLXD, Sở Xây dựng khuyến nghị một số nội dung liên quan. Cụ thể, khu vực ban công, lô-gia của các tòa nhà có nhiệm vụ rất quan trọng là cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra hỏa hoạn, sự cố trong tòa nhà. Lực lượng cứu nạn sẽ dùng các phương tiện để đón người qua khu vực ban công, lô-gia. Vì vậy, phần khoảng trống bên trên lan can là rất cần thiết, tuyệt đối không được bịt kín hoặc gia cố bằng các loại hàng rào, lồng sắt.

Nếu người dân lắp đặt lưới bảo vệ thì cần sử dụng loại vật liệu dễ cắt bỏ, không được quá kiên cố. Trường hợp lắp đặt rào sắt kiên cố, cần phải tạo một cánh cửa thoát hiểm ở lồng sắt có thể khóa cửa lại và để chìa khóa ở nơi dễ lấy. Khóa này phải được mở thường xuyên, đề phòng trường hợp khi xảy ra sự cố, do mất bình tĩnh nên không tìm thấy chìa khóa hoặc khóa bị gỉ sét, khó mở. Đồng thời, các căn hộ cần chủ động trang bị bình chữa cháy, mặt nạ chống độc, bình oxy…

* Đối với chủ sở hữu, ban quản trị và các địa phương cần có trách nhiệm như thế nào trong quản lý nhà chung cư, thưa ông?

- Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố; các ban quản trị, chủ sở hữu nhà chung cư trên địa bàn tỉnh theo phạm vi, trách nhiệm quản lý, thực hiện các giải pháp như: tổ chức rà soát, có biện pháp kiểm tra, khuyến cáo đối với việc sử dụng, lắp đặt lưới bảo vệ tại khu vực ban công, lô-gia của các căn hộ chung cư, nhà cao tầng; xử lý triệt để các trường hợp cố tình vi phạm quy đình nhằm bảo đảm an toàn cũng như yêu cầu về thoát nạn trong trường hợp xảy ra sự cố.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động, khuyến cáo người dân mở lối thoát hiểm tại khu vực ban công, lô-gia của các căn hộ theo đúng quy định, đảm bảo yêu cầu thoát người và các điều kiện về cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố, hỏa hoạn xảy ra.

Lực lượng chức năng diễn tập PCCC, cứu người bị nạn tại chung cư Seaview (TP.Vũng Tàu).

QUANG VŨ

