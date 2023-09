AN NINH - TRẬT TỰ 14/9

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 14/9, Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý vụ mua bán trái phép chất ma tuý, xảy ra tại ấp Tân Trung (xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc). Theo thông tin ban đầu, tại địa điểm trên, lực lượng Công an tỉnh phối hợp Công an xã Phước Tân bắt quả tang Trần Văn Tuấn (SN 1970, ấp Thạnh Sơn 3, xã Phước Tân) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. Tiếp tục khám xét nơi ở của Tuấn, lực lượng chức năng thu giữ thêm 17 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Lê Nguyễn)

1 người tử vong khi đâm vào dải phân cách

Đó là trường hợp của người đàn ông chưa rõ lai lịch khi đang lưu thông trên đường 30/4 (TP.Vũng Tàu). Trước đó, xe mô tô biển số 72L9-82... do 1 người đàn ông (chưa rõ thân nhân, lai lịch) điều khiển lưu thông trên đường 30/4, theo hướng từ Vũng Tàu về Bà Rịa, khi đến đoạn đường trước số 668 đường 30/4, phường Rạch Dừa, thì tự đâm vào dải phân cách cứng giữa đường. Hậu quả, người đàn ông tử vong. Nguyên nhân vụ TNGT đang được Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra làm rõ. (Sơn Khê)

Cho vay lãi nặng

Ngày 14/9, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Tiến Dũng (SN 1988, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo hồ sơ, từ 19/3, đến 11/6/2023, tại TP.Vũng Tàu, Dũng đã cho vay nặng lãi để thu lợi bất chính hơn 56 triệu đồng. (Phước An)