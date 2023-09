AN NINH - TRẬT TỰ

Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 13/9, Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy, xảy ra tại ấp Phước Lợi, xã Phước Tỉnh. Theo hồ sơ, tại địa điểm trên, Công an tỉnh phối hợp với Cục Hải quan tỉnh và Công an huyện Long Điền bắt quả tang Cao Nhật Vinh (SN 1998, trú tại huyện Long Điền) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá.

* Ngày 13/9, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, xảy ra tại KP.Hương Điền, phường Long Hương. Trước đó, tại địa điểm trên, Công an TP.Bà Rịa bắt quả tang Nguyễn Hữu Lộc (SN 1983, trú tại TP.Bà Rịa) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Nguyễn Văn, Trí Nhân)

Trộm đột nhập nhà dân

Ngày 13/9, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, kẻ gian đột nhập vào nhà ông V.N.T (hẻm 167 Đô Lương, phường 12, TP.Vũng Tàu) trộm 8,8 triệu đồng tiền mặt và một số trang sức khác. Qua điều tra cơ quan công an xác định, Bùi Văn Bình (SN 1979, chỗ ở phường 12, TP.Vũng Tàu) là thủ phạm thực hiện vụ trộm cắp trên. (Lê Nguyễn)

Tìm chủ sở hữu

Để phục vụ yêu cầu nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu thông báo truy tìm chủ sở hữu đối với tài sản là phương tiện trong vụ “Tàng trữ trái phép chất ma túy” xảy ra ngày 16/6/2023, tại bãi đất trống hẻm 22 Chi Lăng, phường 12 (TP. Vũng Tàu), có đặc điểm như sau: xe mô tô kiểu dáng Dream, nhãn hiệu DIOAM II; biển số: 72K1-313.95; Số khung: BS10060000600; Số máy: LC150FMG01808600. Đứng tên chủ sở hữu tài sản: Nguyễn Quốc Anh Tuấn (HKTT: K18, Tổ 4, KP. Phước Hương, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền).

Qua xác minh hiện Nguyễn Quốc Anh Tuấn (thông tin như trên) bán xe mô tô trên từ lâu, không rõ thông tin người mua xe. Nếu ai từng sở hữu xe trên và có giấy tờ mua bán đầy đủ, đề nghị thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu (01 Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 02543.856.573 hoặc ĐTV: Dư Minh Tiến, SĐT: 0337378589) biết để phối hợp giải quyết.