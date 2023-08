Để vành đai biên giới 'sạch' ma túy

Khu vực biên giới biển Bà Rịa-Vũng Tàu thời gian gần đây nổi lên nhiều “điểm nóng” về tội phạm ma túy. Để kéo giảm, tiến tới “làm sạch” tệ nạn ma túy tại khu vực này, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã vào cuộc quyết liệt với mục tiêu cao nhất là trả lại sự bình yên, ổn định cho người dân. Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã trao đổi với Đại tá Mai Anh Tuấn, Trưởng Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh về công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn biên giới biển.

Bộ đội Biên phòng tỉnh tuần tra bảo vệ an ninh khu vực biên giới biển.

● Phóng viên: Thưa Đại tá, công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn biên giới biển thời gian qua được thực hiện ra sao?

- Đại tá Mai Anh Tuấn: Theo thống kê của BĐBP tỉnh, trên địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh có khoảng 901 người nghiện ma túy (tăng 51 người so với cùng kỳ năm 2022), độ tuổi người nghiện ngày càng trẻ hóa, trung bình từ 16 đến 35 tuổi. Đa số đối tượng nghiện do thiếu sự quản lý giáo dục của gia đình, không có việc làm ổn định, do ăn chơi đua đòi nhưng không có tiền để sử dụng ma túy. Nhiều đối tượng tham gia mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy hoặc trộm cắp tài sản để bán lấy tiền mua ma túy khiến tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới biển ngày càng phức tạp. Đáng nói hơn, một số tụ điểm mua bán, sử dụng ma túy đã tồn tại nhiều năm, trở thành điểm “nóng” về ma túy như: phường 5, 7, 10, 11, 12, Thắng Nhì, Thắng Nhất, Rạch Dừa (TP. Vũng Tàu), xã Phước Tỉnh, TT. Long Hải (huyện Long Điền), xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc).

Mặc dù hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy mang tính chất nhỏ lẻ nhưng số vụ, số đối tượng bị phát hiện, xử lý ngày càng tăng; tính chất, mức độ phạm tội, thủ đoạn đối phó ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.

Trước thực trạng trên, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thường xuyên tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, kế hoạch của Bộ Tư lệnh BĐBP, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, chú trọng đẩy mạnh đấu tranh các chuyên án, vụ án triệt phá, bắt giữ tội phạm ma túy. Tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy; nhất là phối hợp trao đổi thông tin, điều tra phát hiện, đấu tranh triệt phá các đường dây, tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự tại các địa bàn trọng điểm trên tuyến biên giới. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh với tội phạm ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật.

● BĐBP tỉnh là đơn vị luôn được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP đánh giá cao trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, đặc biệt là việc đánh án ma túy vừa hiệu quả, vừa an toàn. Đại tá có thể chia sẻ “bí quyết” này?

- Để đánh án hiệu quả, BĐBP tỉnh thường xuyên chỉ đạo các đơn vị lựa chọn cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất, sức khỏe tốt, giỏi chuyên môn nghiệp vụ và phân công nhiệm vụ phù hợp để phát huy tốt khả năng, sở trường; làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, luôn đổi mới phương thức nghiệp vụ để đấu tranh hiệu quả; tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật trong công tác trinh sát, điều tra.

Đặc biệt, BĐBP tỉnh thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng làm tốt công tác huấn luyện, luyện tập các phương án chiến đấu sát thực tế, đấu tranh với tội phạm ma túy trên từng địa bàn, đối tượng. Chủ động nắm bắt, dự báo tình hình, phương thức hoạt động của tội phạm để xác định phương hướng, nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện, nhất là huấn luyện chuyên sâu về nghiệp vụ.

Trước khi đánh án phải khảo sát vị trí đánh bắt, tình hình địa bàn đối tượng, lực lượng hiệp đồng, quy luật, phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng để xây dựng kế hoạch, phương án, bố trí, sử dụng lực lượng, dự kiến các tình huống có thể xảy ra và cách xử trí, tổ chức luyện tập để bảo đảm chắc thắng, an toàn tuyệt đối. Sau mỗi chuyên án, vụ án, kế hoạch nghiệp vụ đều tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm nghiêm túc, nhân rộng những cách làm hiệu quả.

Từ đầu năm 2023 đến nay, BĐBP tỉnh đã chủ trì, phối hợp bắt giữ và ra quyết định khởi tố hình sự 42 vụ/45 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 10,8 gram heroin; 227,1 gram ma túy tổng hợp dạng đá; 59,7 gram ma túy tổng hợp dạng khay, 54 viên thuốc lắc cùng nhiều tang vật khác, bàn giao cho công an xử lý 7 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

● Đề nghị Đại tá cho biết những nhiệm vụ, giải pháp chiến lược để đấu tranh có hiệu quả hơn với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn biên giới biển?

- Đấu tranh với tội phạm ma túy là nhiệm vụ rất khó khăn, phức tạp, lâu dài, “làm sạch” ma túy tại địa bàn tuyến biên giới biển đã khó, “giữ sạch” ma túy càng khó khăn, phức tạp hơn. Vì vậy, BĐBP tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy; phối hợp Công an tỉnh rà soát, thống kê các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy để xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt phá; quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, karaoke… để phòng ngừa và kịp thời phát hiện, ngăn chặn những đối tượng lợi dụng việc sản xuất - kinh doanh để tổ chức mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy.

Về biện pháp nghiệp vụ biên phòng, BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tại 26 xã, phường, thị trấn ven biển tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm ma túy; bố trí trinh sát “nằm vùng” ở những địa bàn phức tạp để nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động vận chuyển, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

● Xin cảm ơn Đại tá!

MINH NHÂN

(Thực hiện)