Cảnh giác tội phạm trộm xe máy

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây tội phạm trộm cắp xe máy có chiều hướng gia tăng và chiếm tỷ lệ cao trong các vụ việc liên quan đến trật tự xã hội. Vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác bảo vệ tài sản.

Các xe máy tang vật vụ án do Mỹ cùng đồng bọn trộm cắp.

Sơ hở là mất cắp

Theo cơ quan công an, các đối tượng theo dõi, nắm bắt thời điểm, lợi dụng sơ hở của người dân như: để xe máy trước cửa, sân, cửa hàng, cơ sở kinh doanh nơi công cộng, nơi khuất tầm nhìn… để phá khóa trộm xe. Đối tượng thường đi từ 2 người trở lên, đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang kín và tính đường tẩu thoát trước nếu bị phát hiện hoặc truy đuổi.

Đơn cử, ngày 12/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Bà Rịa ra quyết định tạm giữ hình sự Đỗ Chí Mỹ (30 tuổi, trú tại xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản; Nguyễn Khánh Hoài (39 tuổi, trú tại phường Kim Dinh, TP.Bà Rịa) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đỗ Chí Mỹ đã có 3 tiền án về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Để có tiền tiêu xài, Mỹ cùng Chiến (cơ quan chức năng đang xác minh nhân thân lai lịch) đi dạo quanh các tuyến đường, khi phát hiện xe máy không có người trông coi, Mỹ sử dụng đoản mang theo để bẻ khóa xe rồi nhanh chóng trộm xe tẩu thoát.

Mỹ khai nhận, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 7/2023 đến nay, y thực hiện trót lọt 11 vụ trộm cắp xe máy tại TP.Bà Rịa và các địa phương lân cận. Hầu hết xe trộm cắp được Mỹ đem bán cho Nguyễn Khánh Hoài. Dù biết xe trộm cắp mà có nhưng Hoài vẫn đồng ý mua để tháo phụ tùng bán kiếm lời. Ngoài các vụ trên, Mỹ còn cùng Nguyễn Thị Hồng Nhung (22 tuổi, trú tại xã Tân Hòa, TX.Phú Mỹ) thực hiện một số vụ trộm cắp xe máy khác.

Đối tượng Đỗ Chí Mỹ.

Trước đó, ngày 8/8, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Tạ Mạnh C. (SN 2008, trú tại TP.Vũng Tàu) và Nguyễn Tấn Nh. (SN 2006, trú tại tỉnh Đồng Tháp) cùng đối tượng chưa rõ nhân thân lai lịch trộm 2 xe mô tô tại chung cư Phoenix (khu đô thị Chí Linh, phường Nguyễn An Ninh).

Qua đấu tranh mở rộng vụ án, Công TP.Vũng Tàu làm rõ thêm 2 vụ trộm cắp tài sản khác. Cụ thể, tại phường Nguyễn An Ninh, Phạm Văn H. (SN 2007, trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế) và K.Ph. (SN 2008, HKTT ở tỉnh Đồng Nai) trộm 1 xe mô tô trị giá 12 triệu đồng của ông N.H.Q. (SN 1981, trú tại TP.Vũng Tàu). Vụ thứ 2 do Nguyễn Hồng S. (SN 2007, trú tại TP.Vũng Tàu) và Trần Thiện Th. (SN 2008, trú tại TP.Vũng Tàu) trộm 1 xe mô tô trị giá 10,5 triệu đồng của ông P.T.S. (SN 1997, trú tại TP. Vũng Tàu).

Thượng tá Nguyễn Văn Luyện, Trưởng Công an TP.Vũng Tàu cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP.Vũng Tàu xảy ra 27 vụ trộm cắp tài sản, trong đó có 17 vụ trộm xe. Công an TP.Vũng Tàu lập 2 chuyên án đấu tranh bắt nhiều đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Theo Công an tỉnh, 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 391 vụ phạm tội về trật tự xã hội. Cơ quan công an điều tra làm rõ 331 vụ, với 713 đối tượng. Các đối tượngchủ yếu lợi dụng sự chủ quan trong việc bảo vệ tài sản của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp.

Nâng cao cảnh giác

Trước tình trạng trên, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương phối hợp với lực lượng liên quan nắm chắc tình hình, xác định tuyến, địa bàn, đối tượng, lĩnh vực nổi lên để chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành kế hoạch, giải pháp đấu tranh với các loại tội phạm; phối hợp tuần tra, kiểm soát tại những địa bàn trọng điểm, chủ động phòng, chống tội phạm.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tự quản lý và bảo vệ tài sản. Khi phát hiện thông tin, tài liệu liên quan đến đối tượng trộm cắp, tiêu thụ tài sản trộm cắp thì kịp thời tố giác tội phạm, thông báo cho lực lượng công an để điều tra, bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cửa hàng, cơ sở kinh doanh… cần trang bị tem, biển cảnh báo và yêu cầu chủ phương tiện khóa cổ xe, khóa càng đề phòng trộm cắp xe máy. Đồng thời nên trang bị cho phương tiện khóa chống trộm, thiết bị giám sát an ninh, thiết bị báo động xe, khóa bánh, khóa phanh đĩa, khóa chân chống, thiết bị định vị phương tiện… Người dân chú ý để xe tại khu vực có bảo vệ, người trông coi hoặc có camera giám sát, vị trí dễ quan sát, không bị khuất tầm nhìn. Khi rời khỏi xe phải kiểm tra, bảo đảm phương tiện đã tắt máy, khóa cổ, khóa càng, rút chìa khóa mang theo, kiểm tra kỹ hoạt động của các thiết bị chống trộm trên xe.

