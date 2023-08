Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 750/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và Tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày đồng thời là tháng cao điểm về ATGT với việc bước vào năm học mới của HS, SV trên cả nước, dự báo lưu lượng giao thông tăng cao tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) và ùn tắc giao thông. Theo đó, để bảo đảm ATGT cho người dân trong việc đi lại, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới TNGT và ùn tắc giao thông như: vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy, tốc độ; chở quá tải trọng, quá số người quy định; vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, đi không đúng phần đường, làn đường…

Bộ GT-VT chỉ đạo các cơ quan trực thuộc, các Sở GT-VT, đơn vị kinh doanh vận tải có phương án bảo đảm năng lực, chất lượng và an toàn hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa trong dịp nghỉ lễ. Rà soát, bổ sung hệ thống báo hiệu, thực hiện nghiêm việc tổ chức, hướng dẫn bảo đảm giao thông trên các đoạn, tuyến, công trình vừa thi công, vừa khai thác; khắc phục kịp thời sự cố về hạ tầng giao thông, khẩn trương hoàn thành nâng cấp, sửa chữa các tuyến giao thông trọng điểm, trong đô thị và trả lại lòng đường cho nhân dân đi lại trong thời gian nghỉ lễ.

Bộ GD-ĐT phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai "Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường-tháng 9", chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, thành phố phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh vận động cha, mẹ, người giám hộ nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, có biện pháp quản lý và ký cam kết chấp hành pháp luật về ATGT, không giao xe máy cho con điều khiển khi chưa đủ tuổi, chưa có GPLX.

UBND các tỉnh, thành chủ động có phương án tổ chức giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên tuyến, khu vực có nguy cơ cao dẫn tới TNGT, ùn tắc giao thông trên địa bàn địa phương. Công bố số điện thoại đường dây nóng về bảo đảm TTATGT nhằm tiếp nhận, kịp thời xử lý các phản ánh của người dân về tình hình TTATGT trong dịp nghỉ lễ trên địa bàn.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức trực theo chế độ 24/7 trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh.

PHƯƠNG ANH