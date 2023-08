AN NINH - TRẬT TỰ 15/8

Trộm cắp tài sản

Ngày 15/8, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại KP.Hải Bình, TT. Long Hải. Theo trình bày của bị hại, lợi dụng sơ hở kẻ gian đã trộm 1 xe mô tô hiệu Honda Dream của ông P.V.H (trú tại huyện Long Điền). (Trí Nhân)

Chứa mại dâm

Ngày 15/8, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ chứa mại dâm xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, Công an TP.Vũng Tàu kiểm tra cơ sở masage A.T. (đường Nguyễn An Ninh, phường Nguyễn An Ninh) do Huỳnh Thị Ánh Hồng (SN 1983, trú tại tỉnh Đồng Tháp) làm chủ và phát hiện 2 cặp đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi mua bán dâm với giá 500 ngàn đồng/lần. Hồng khai nhận cho nhân viên bán dâm tại cơ sở của mình để hưởng tiền hoa hồng. (Sơn Khê)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 15/8, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Nguyễn Nhật Tân (SN 1996, trú tại tỉnh Đồng Nai) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Trước đó, tại ấp Phước Thắng, xã Phước Tỉnh, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh bắt quả tang Tân tàng trữ trái phép 4,1355 gam ma tuý. (Phước An)