AN NINH - TRẬT TỰ

Tàng trữ chất ma túy

Ngày 5/6, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại ấp Lò Vôi (xã Phước Hưng). Trước đó, tại địa điểm trên, Công an huyện Long Điền bắt quả tang Vũ Đức Châu (SN 1993, trú tại TP.Vũng Tàu), Huỳnh Thị Thảo (SN 1995, trú tại tỉnh Bạc Liêu) tàng trữ 3,8712g ma túy. (Trí Nhân)

Trộm cắp tài sản

Ngày 5/6, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại hẻm 772 (đường 30/4, phường 11). Theo hồ sơ, Dương Văn Phát (SN 2003, trú tại TP.Vũng Tàu) và Lê Văn Tèo (SN 2002, trú tại TP.Vũng Tàu) trộm của L.H.P. (SN 2002, trú tại TP.Vũng Tàu), 1 xe mô tô hiệu Winner. Ngoài ra, Phát còn khai nhận thực hiện 5 vụ trộm cắp khác trên địa bàn TP.Vũng Tàu. (Lê Nguyễn)

Giết người

Ngày 5/6, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục điều tra vụ giết người xảy ra tại tàu cá số hiệu BT99899-TS đang neo tại cảng Bến Đầm (huyện Côn Đảo) để sửa chữa. Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn, thuyền viên Huỳnh Thanh Hoàng (SN 1982, trú tại tỉnh Kiên Giang) cầm dao đâm 1 nhát trúng vào sườn bên phải, 1 nhát vào bụng ông V.V.T. (SN 1975, trú tại tỉnh Tiền Giang, là tài công của tàu). Thấy vậy, ông Ng.V.B. (SN 1982, trú tại tỉnh Bến Tre, là thuyền viên của tàu) vào can ngăn thì bị Hoàng đâm vào tay, sườn. Sau đó, Hoàng tiếp tục cầm dao rượt đuổi nên các thuyền viên khác phải nhảy xuống biển để trốn. Hậu quả, ông T. tử vong còn ông B. bị thương tích. (Nguyễn Văn)

Tai nạn giao thông

Ngày 5/6, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ TNGT xảy ra tại đường Lê Thánh Tông (tổ 8, KP.Tân Hạnh, phường Phú Mỹ).

Theo hồ sơ, xe mô tô biển số 59E2-085... do bà C.T.C. (trú tại TP.Hồ Chí Minh) điều khiển đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn với xe ô tô biển số 72A-145... , do ông Nguyễn T.S. (trú tại TP.Vũng Tàu) điều khiển. Hậu quả, bà C. tử vong. (Phước An)