Mất tình anh em vì vay nợ

Ông Nguyễn Văn Ch. Ph. (trú tại phường Long Tâm, TP.Bà Rịa) gửi đơn đến Báo Bà Rịa-Vũng Tàu phản ánh, ông Ph.T.M. (em họ, SN 1982, trú tại xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa) có hành vi cho vay nặng lãi và cố ý gây thương tích đối với ông.

Công an TP.Bà Rịa và xã Hòa Long xuống hiện trường điều tra vụ việc.

Chậm trả tiền là bị đe dọa

Theo trình bày của ông Ph., khoảng giữa tháng 3/2022, ông có vay (thỏa thuận bằng miệng) ông M. 100 triệu đồng. Hai bên thống nhất vào ngày 16 hàng tháng, ông Ph. sẽ trả lãi cho ông M. 8 triệu đồng.

Ông Ph. đã trả 11 tháng tiền lãi cho ông M. với số tiền 88 triệu đồng. Mỗi lần trả lãi ông Ph. luôn nhắn tin chuyển tiền. Một số lần ông M. đến chỗ ông Ph. lấy tiền đều có người làm chứng.

Những tháng sau, ông Ph. chậm trả vì khó khăn, ông M. gây áp lực bằng việc chửi bới, đe dọa khiến gia đình ông Ph. luôn sống trong bất an. Lo sợ, vợ ông Ph. đã bỏ về quê ở Tây Ninh sinh sống.

Chưa dừng lại ở đó, ông M. còn chụp CCCD, đăng các thông tin bí mật đời tư, bêu xấu, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của vợ chồng ông Ph. lên mạng xã hội để gây áp lực đòi nợ.

Từ tháng 2/2023 đến nay, ông Ph. không còn khả năng đóng lãi cho ông M. nữa. Vì vậy, ông Ph. có xin ông M. chỉ trả tiền gốc.

Sau đó mỗi tháng ông Ph. trả 5 triệu đồng tiền gốc cho ông M. Tính đến thời điểm hiện tại, ông Ph. đã trả cho ông M. tổng cộng 98 triệu đồng (88 triệu đồng tiền lãi và 10 triệu đồng tiền gốc). Ông Ph. còn nợ lại ông M. 90 triệu đồng.

Mất hết tình anh em

Tưởng “chốt” vậy là xong, thế nhưng ngày 18/5 vừa qua, ông Ph. đi làm ăn ở tỉnh Trà Vinh chưa về kịp thì ông M. nhắn tin, gọi điện đòi nợ, nên hai bên có lời qua tiếng lại.

Đến khoảng 19 giờ 30 phút ngày 20/5, ông M. cùng nhiều người khác đi trên xe ô tô biển số 72A-525... và 3 xe máy mang hung khí (dao rựa, cây bóng chày) tới vựa dưa của ông Ph. tại đường Hùng Vương (xã Hòa Long, TP.Bà Rịa) để đòi nợ nhưng không được liền đuổi chém ông Ph.

Nhóm người của ông M. rượt đuổi, chọi đá vào mặt, chém trúng vai ông Ph. Ông Ph. vội leo lên xe ô tô của mình bỏ chạy. Sau đó, nhóm ông M. còn chém phía sau xe ô tô của ông Ph. để lại vệt trầy xước dài.

Khi bỏ chạy, xe ông Ph. đụng trúng xe ô tô và xe máy của nhóm ông M. Theo ông Ph., vì hai hướng khác đều có người của nhóm ông M. ngăn chặn nên buộc lòng ông phải điều khiển xe va chạm với phương tiện trên (thuộc nhóm ông M.) để thoát thân, nếu không sẽ đâm vào những người đang chặn đường.

Theo Công an TP.Bà Rịa, vụ việc nêu trên có dấu hiệu của tội “cố ý gây thương tích” quy định tại Điều 134, và có dấu hiệu “cố ý làm hư hỏng tài sản” quy định tại Điều 178, Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Công an TP.Bà Rịa đã thụ lý vụ việc theo đơn tố giác của các bên và đang tiến hành biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ, giải quyết theo quy định.

Sau đó, ông Ph. chạy vào Công an xã Hòa Long (TP.Bà Rịa) để lánh nạn và trình báo vụ việc. Thời điểm này, nhóm người của ông M. đuổi theo sau nhưng thấy ông Ph. vào công an xã nên bỏ đi.

“Sau khi tôi trình báo vụ việc, Công an xã Hòa Long và Công an TP. Bà Rịa đã vào vựa dưa của tôi lấy lời khai, đo vẽ hiện trường. Hôm đó, may mắn tôi chạy thoát chứ không hậu quả sẽ khôn lường”, ông Ph. nói.

Ngược lại, ông T.M.T. (SN 1995, chủ xe ô tô 72A-525...) và ông L.N.V. (SN 1995, chủ xe máy 72C2-211...) tố giác ông Ph. có hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Những người này cho rằng, bản thân chỉ đi ngang qua và dừng đậu phương tiện sát vựa dưa của ông Ph.

Trong khi đó, bà Trần Thị Bạch T. (mẹ của ông Ph. và là dì của ông M.) cho biết, ông M. nhiều lần vào vựa dưa hăm dọa ông Ph. trả nợ. Bà T. có nói với ông M. nếu Ph. không trả nợ được thì bà sẽ trả giúp.

“Một bên là con, một bên là cháu, tôi không bênh ai. Tôi cũng đã xin M. cho Ph. thư thả làm ăn để trả nợ nhưng M. không đồng ý. Không những vậy, bằng cách nào đó, M. còn chụp hình CCCD, thông tin cá nhân của gia đình Ph. rồi đưa lên mạng xã hội. Hôm đó, khi tôi đang ở vựa dưa thì M. cùng nhiều người đi trên xe ô tô màu đỏ và nhiều xe máy đuổi chém Ph.”, bà T. kể.

