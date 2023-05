Trộm phá hoại đường ống cấp nước: Cảnh báo xảy ra sự cố nghiêm trọng

Có thể bị khép vào tội phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia Luật sư Nguyễn Cảnh, Giám đốc Công ty TNHH luật Nguyễn Cảnh cho biết, theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi trộm cắp thiết bị bảo đảm an toàn đường ống truyền tải nước sạch có thể bị xác định vào tội phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia được quy định cụ thể tại Điều 303 Bộ Luật hình sự năm 2015 và có thể bị xử lý hình sự. Theo đó, bất kỳ người nào từ đủ 14 tuổi trở lên có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện hành vi trộm cắp thiết bị bảo đảm an toàn đường ống truyền tải nước sạch gây hậu quả nghiêm trọng, có dấu hiệu cấu thành tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia có thể bị xử lý theo ba khung hình phạt: phạt tù từ 1-5 năm đối với người chuẩn bị phạm tội này; phạt tù từ 3-12 năm, áp dụng đối với người phạm tội trong trường hợp không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; phạt tù từ 10 năm đến tù chung thân nếu thực hiện hành vi có tổ chức hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài ra người phạm tội còn có thể bị phạt quản chế.