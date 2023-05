AN NINH - TRẬT TỰ

Chứa mại dâm

Ngày 19/5, Công an TP. Bà Rịa đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thị Vân (SN 1978, trú tại huyện Châu Đức) là quản lý nhà nghỉ tại KP. Hương Điền, phường Long Hương về hành vi chứa mại dâm. Trước đó, tại nhà nghỉ trên, lực lượng CSHS-Công an tỉnh phối hợp với Công an TP.Bà Rịa kiểm tra bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm. (Lê Nguyễn)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 19/5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma tuý xảy ra tại phường 2 (TP.Vũng Tàu). Theo thông tin ban đầu, tại địa điểm trên Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp Công an TP. Vũng Tàu bắt quả tang Huỳnh Ngọc Hòa (SN 2002, trú tại TP.Vũng Tàu) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 3 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc. Mở rộng điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Th. (SN 2006, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 7 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc. (Nguyễn Văn)

Lập biên bản 119 trường hợp vi phạm TTATGT

Ngày 19/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh tuần tra, kiểm tra và lập biên bản 119 trường hợp vi phạm TTATGT (21 trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, 30 trường hợp vi phạm về tốc độ, 1 trường hợp vi phạm quá tải, 10 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 57 trường hợp vi phạm khác), tạm giữ 1 xe ô tô, 49 xe mô tô. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 153 trường hợp vi phạm TTATGT với tổng số tiền hơn 511 triệu đồng, tước GPLX 37 trường hợp. (Phước An)