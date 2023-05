Tập huấn kỹ năng an ninh trật tự cho học sinh

Ngày 19/5, Công an huyện phối hợp với Hội đồng Đội huyện Long Điền tổ chức tập huấn kỹ năng về an ninh trật tự và tai nạn, tệ nạn xã hội cho 90 HS là Ban Chỉ huy liên Đội và tổng phụ trách Đội tại các trường học trên địa bàn.

Tại buổi tập huấn, báo cáo viên Công an huyện đã triển khai các nội dung liên quan đến an ninh trật tự và an toàn gồm: các kỹ năng phòng, tránh tai nạn đuối nước đối với trẻ em; cách nhận biết về tệ nạn ma túy hiện nay; tình trạng báo động về trẻ em bị bạo lực và xâm hại tình dục và các dấu hiệu chung để nhận biết cũng như những biện pháp phòng ngừa, tố giác tội phạm; các vấn đề về bạo lực học đường, nguyên nhân, hệ lụy từ môi trường mạng xã hội...

TRÍ NHÂN