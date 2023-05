Tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, nhân viên y tế

Ngày 17/5, Công an huyện Long Điền phối hợp với Trung tâm y tế huyện tổ chức tuyên truyền về an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Tại hội nghị, hơn 70 cán bộ, công nhân viên y tế được nghe báo cáo viên Công an huyện tuyên truyền về tình trạng tội phạm lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội, bạo lực học đường, cũng như tác hại của các loại ma túy trá hình hiện nay để phụ huynh và HS phòng tránh...

Ngoài ra, hội nghị cũng được thông tin tuyên truyền về trật tự ATGT, ý thức pháp luật khi tham gia giao thông, nguyên nhân chủ yếu gây TNGT như: sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, phóng nhanh vượt ẩu…