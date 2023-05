AN NINH - TRẬT TỰ

Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 22/5, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ chứa chấp, tổ chức, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn nhà trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường 2. Trước đó, tại địa điểm trên, Công an TP. Vũng Tàu bắt quả tang 8 đối tượng có hành vi chứa chấp, tổ chức sử dụng, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2 gói nhỏ ma túy tổng hợp dạng khay và 2 viên nén ma túy dạng thuốc lắc. (Nguyễn Văn)

Cướp tài sản

Ngày 22/5, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Dương An Khang (SN 1999, trú tại tỉnh Bình Dương) về hành vi cướp tài sản. Theo hồ sơ, tại phường Thắng Nhất, Khang dùng dao kề cổ, yêu cầu bà H.Th.Th. (trú tại TP. Vũng Tàu) đưa chìa khóa, cướp xe mô tô hiệu Honda Vision cùng số tiền 200 ngàn đồng rồi tẩu thoát. (Lê Nguyễn)

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 22/5 Công an huyện Long Điền tiếp tục xử lý vụ TNGT xảy ra tại QL55, ấp An Hòa, xã An Ngãi. Theo thông tin ban đầu, xe mô tô biển số 72K7-36.. do bà V.T.H. (SN 1974, trú tại TP.Hồ Chí Minh) điều khiển tự đâm vào lề đường gây tai nạn. Hậu quả, bà H. tử vong tại hiện trường. (Sơn Khê)