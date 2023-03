Cảnh báo cháy từ việc đốt dọn nương rẫy

Chỉ mới 2 tháng mùa khô đầu năm, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra hàng loạt vụ cháy vườn, rẫy do người dân bất cẩn khi đốt cỏ, dọn rẫy, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Đội cảnh sát PCCC và CNCH - Công an huyện Châu Đức có mặt ngay trong đêm để dập đám cháy rẫy trên địa bàn huyện đêm 27/2 tại xã Sơn Bình. Ảnh: MẠNH QUÂN

Tin báo cháy dồn dập

Chiều 24/2, lấy xong nước vào ruộng lúa và chuẩn bị ra về thì ông T.V.T. (ngụ xã Bình Trung, huyện Châu Đức) phát hiện khói, lửa bốc cao phía rẫy tràm ở cuối cánh đồng thôn 6 (xã Bình Trung).

Chạy tới kiểm tra, ông T.V.T. thấy lửa đã cháy lan đến rẫy tràm của mình vừa mua để chuẩn bị khai thác. Gần chục người trong làng được ông huy động tới để dập lửa, ngăn đám cháy. Rẫy tràm với nhiều cành khô và thảm lá dày gặp gió lớn khiến đám cháy nhanh chóng lan rộng ra khắp các phía. Mất hơn 4 giờ, nhóm người mới cào lá, tạo đường băng ngăn được đám cháy lan rộng ra những rẫy tràm lân cận.

Nguyên nhân đám cháy là do người dân gom đốt cành lá tràm sau thu hoạch để dọn rẫy chuẩn bị canh tác nhưng không giữ khoảng cách khiến lửa cháy lan.

“Hơn 1 sào tràm bị cháy chỉ có thể cắt bán tràm “đen” với sản lượng bị giảm và giá rất rẻ, thiệt hại khoảng 20 triệu đồng. May là tôi sớm phát hiện đám cháy và huy động được người tới ngăn lửa. Nếu để đám cháy lan rộng ra cả chục ha tràm và rẫy tiêu xung quanh, thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể”, ông T.V.T nói.

Điều 51 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 ngàn đồng đến 300 ngàn đồng đối với hành vi vi phạm quy định an toàn về PCCC để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại về tài sản dưới 20 triệu đồng. Phạt tiền từ 1-3 triệu đồng nếu gây thiệt hại về tài sản từ 20 đến dưới 50 triệu đồng và phạt tiền từ 3-5 triệu đồng nếu gây thiệt hại về tài sản từ 50 đến dưới 100 triệu đồng. Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với một trong những hành vi: Vi phạm quy định an toàn PCCC để xảy ra cháy, nổ mà gây thiệt hại về tài sản trên 100 triệu đồng; Vi phạm quy định về PCCC gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 61%; Vi phạm quy định về PCCC gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này dưới 61%. Buộc chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm b và c khoản 4 Điều này.

Cách đó không xa, khoảng 2ha tràm độ tuổi 4-5 năm tại cánh đồng thuộc ấp Gia Hòa Yên (xã Bình Giã, huyện Châu Đức) cũng vừa bị “bà hỏa” quét qua cháy sém nham nhở. Nguyên nhân vụ cháy là do người dân đốt dọn rẫy bên cạnh bất cẩn để lửa cháy lan.

“Tràm bị cháy nhẹ thì bị “sáp” quặt quẹo không phát triển, cây bị cháy nặng thì khô héo dần và chết nên chỉ có thể cắt bán củi với giá rẻ”, ông T.V.T. lý giải.

Theo Công an huyện Châu Đức, thời gian gần đây tình hình cháy nổ, hỏa hoạn tại một số nơi có chiều hướng gia tăng và diễn ra hết sức phức tạp. Chỉ trong các ngày 27- 28/2, 8/3 và 11/3, Đội cảnh sát PCCC và CNCH, Công an huyện Châu Đức liên tiếp nhận được tin báo cháy từ các xã: Sơn Bình, Suối Rao, Nghĩa Thành và Quảng Thành.

“Hầu hết các tin báo là cháy rẫy cỏ, tràm với diện tích từ 200m2 đến 2.000m2. Người dân thường dọn rẫy và đốt vào buổi chiều tối nên các vụ cháy thường xảy ra vào ban đêm, ở rẫy và đồi cao xa nguồn nước khiến công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn”, Trung tá Phạm Công Lương, Đội trưởng Đội cảnh sát PCCC và CNCH, Công an huyện Châu Đức thông tin.

Ngày 14/3, Công an xã Bình Ba (huyện Châu Đức) đang củng cố hồ sơ, xử lý nhóm thanh thiếu niên có hành vi sử dụng bom xăng tự chế đốt lô cao su với mục đích chỉ để câu “like” trên mạng xã hội. Theo đó, khoảng 22 giờ 30 ngày 3/3, N.T.V. (17 tuổi, ngụ xã Đá Bạc) cùng với một số thanh thiếu niên khác sử dụng bom xăng tự chế ném vào lô cao su thuộc ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba. Bom xăng phát nổ, gây cháy thảm lá cao su trên diện tích gần 700m2. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng dập tắt đám cháy, hạn chế được thiệt hại. Tại cơ quan công an, N.T.V khai nhận lý do đốt lô cao su là để đăng lên mạng xã hội nhằm câu “like”.

Phải bảo đảm khoảng cách an toàn khi đốt dọn rẫy

Trước tình trạng người dân đốt dọn vườn, rẫy bất cẩn gây ra hàng loạt vụ cháy, Đội cảnh sát PCCC và CHCN công an các huyện Xuyên Mộc, Châu Đức và nhiều địa phương đã liên tục phát đi các bản tin, tuyên truyền về bảo đảm công tác PCCC trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng, các nhóm zalo và trang Facebook để người dân nắm biết.

Để bảo đảm an toàn PCCC trong quá trình đốt rác, vườn, rẫy trong mùa khô song song với việc chấp hành nghiêm ngặt các quy định an toàn PCCC, Trung tá Phạm Công Lương khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý đốt cỏ, rác khi chưa phát quang, cắt cỏ, thu gom.

Không đốt cỏ, rác khi có gió lớn, không đốt đồng loạt trên diện tích lớn. Để kiểm soát đám cháy khi đốt cỏ, rác phải bảo đảm khoảng cách an toàn, tránh cháy lan xung quanh. Lúc đốt phải có người trông coi, và bảo đảm đám cháy phải dập tắt hoàn toàn khi rời đi. Khi xảy ra cháy phải tổ chức chữa cháy ngay khi đám cháy mới phát sinh. Đồng thời, thông báo cho lực lượng cảnh sát PCCC và CHCN theo số điện thoại 114 hoặc thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất, tránh tình trạng thấy cháy không báo để dẫn đến cháy lan, cháy lớn.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Phi, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh cho biết, hiện nay, thời tiết đang trong mùa hanh khô, nóng cao độ nên nguy cơ cháy, nổ rất cao. Người dân đốt cỏ, đốt rác bừa bãi, không kiểm soát, đang diễn ra khá phổ biến, nguy cơ cháy lan đe dọa sự an toàn của các khu dân cư, vườn cây… Để đảm bảo an toàn PCCC thời điểm mùa khô này, bên cạnh sự chủ động, sẵn sàng của cơ quan chức năng, mỗi người dân phải ý thức khi dùng lửa, dùng nhiệt.

MẠNH QUÂN-VĂN ANH