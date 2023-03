AN NINH - TRẬT TỰ

Cố ý gây thương tích

Ngày 26/3, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, anh L.M.T. (SN 1996) điều khiển xe mô tô chở vợ là V.T.T.D. (SN 1992, trú tại TP. Bà Rịa) đến khu vực trước cổng Trường TH Nguyễn Bá Ngọc (KP.7, phường Phước Hưng) thì xảy ra va chạm với xe ô tô biển số 72A-265XX do anh V.T.H. (SN 1979, trú tại TP.Bà Rịa) điều khiển. 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Hậu quả, anh T. và anh H. bị thương tích nhẹ. (Nguyễn Anh)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 26/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý Nguyễn Ngọc Tuấn Anh (SN 1993, trú tại TX.Phú Mỹ) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại tổ 1, KP.Hải Sơn, phường Phước Hòa, TX.Phú Mỹ. Trước đó, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường Phước Hòa bắt quả tang Tuấn Anh có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 1 gói ma túy đá. (Nguyễn Văn)

Cướp điện thoại

Ngày 26/3, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại khu vực cổng chào TP.Bà Rịa, phường Long Hương, một đối tượng (chưa rõ lai lịch) sử dụng dao đe dọa và cướp 1 ĐTDĐ hiệu Samsung của bà Nguyễn Thị T. L. (SN 2002, trú tại TP. Bà Rịa). (Lê Nguyễn)

Lừa đảo, chiếm đoạt 222 triệu đồng

Ngày 26/3, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý Nguyễn Đức Anh (SN 1992, trú tại tỉnh Đồng Nai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, tại TP.Bà Rịa, Đức Anh đã lừa đảo chiếm đoạt của ông Đ.X.N. (SN 1982, trú tại huyện Đất Đỏ) 222 triệu đồng. (Phước An)

Trộm tài sản

Ngày 26/3, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại 117A Thùy Vân, phường Thắng Tam. Trước đó, Nguyễn Kim Minh (SN 1968, trú tại TP.Hồ Chí Minh) đã trộm 1 iPad, 1 đồng hồ treo tường và 2 triệu đồng tiền mặt của ông N.Đ.T. (SN 1993, trú tại TP. Vũng Tàu). (Trí Nhân)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại số 14 Nguyễn Bảo, phường Thắng Nhì, do Lê Văn Dũng (SN 1995, trú tại TP.Vũng Tàu) và Nguyễn Thị Hồng Phát (SN 1992, trú tại TP.Vũng Tàu) thực hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu thu giữ 1 xe mô tô hiệu Yamaha Luvias màu cam đen biển số 72C1-081.00, số máy: 44S1036403; số khung: RLCCL44S10BY036402: 1 xe mô tô hiệu Yamaha Exciter màu vàng đen, biển số 72C1-393.56, số máy: 55P1232348; số khung: E55P10DY232337. Vậy ai là chủ sở hữu 2 xe trên thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu để giải quyết theo quy định.