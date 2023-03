360 trẻ tham gia chương trình Bé vui an toàn giao thông

Ngày 25/3, Đội Cảnh sát giao thông và Trật tự-Công an TX.Phú Mỹ đã tổ chức chương trình “Bé vui an toàn giao thông” cho 360 bé Trường mầm non Thiên thần nhỏ, phường Phú Mỹ (TX.Phú Mỹ).

Các bé tham gia trò chơi xe đạp vượt chướng ngại vật

Tham gia chương trình, các bé không chỉ được học những kiến thức về an toàn giao thông qua những câu hỏi, đố vui lý thú về các loại biển báo hiệu giao thông mà còn được trực tiếp giao lưu với cán bộ, chiến sĩ CSGT, các tình huống thường gặp phải khi tham gia giao thông, trò chơi đi xe đạp vượt chướng ngại vật.

Một tình huống giao thông va chạm giữa người đi xe đạp và người điều khiển xe máy chở con nhỏ không đội mũ bảo hiểm mất ATGT thường gặp ngoài thực tế

