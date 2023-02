AN NINH - TRẬT TỰ

Trộm cắp tài sản

Ngày 3/2, Công an huyện Châu Đức đã lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại quán cà phê Posh Boba (đường Hùng Vương, TT.Ngãi Giao), H.N.D. (SN 1950, trú tại huyện Châu Đức) đã trộm 1 iPhone 14 của anh Đ.K.A. (SN 2001, trú tại huyện Châu Đức). (Nguyễn Văn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 3/2, Công an TP. Bà Rịa đã lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại QL56 (ấp Bắc 2, xã Hòa Long). Ông H.N.H (SN 1991, trú tại huyện Long Điền) đi làm về đến địa điểm trên thì bị 2 đối tượng đi xe mô tô dùng hung khí chém nhiều nhát vào người gây thương tích. (Lê Nguyễn)

TNGT 1 người tử vong

Ngày 3/2, Công an huyện Châu Đức đã lập hồ sơ điều tra vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo hồ sơ, xe chuyên dùng (loại máy xúc) biển số 50LA-4…. do T.M.G. (SN 1988, trú tại huyện Châu Đức) điều khiển. Khi lưu thông đến QL56 (thôn Tân Châu, xã Bàu Chinh) thì xảy ra TNGT với bà Đ.T. D. (SN 1936, trú tại huyện Châu Đức) đang đi bộ dưới lòng đường. Hậu quả, bà D. tử vong. (Sơn Khê)

Đánh bạc

Ngày 3/2, Công an huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, Công an xã Bàu Lâm bắt quả tang N.V.L. (SN 1975, chỗ ở ấp 3, xã Bàu Lâm) có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh bài binh xập xám cùng 3 đối tượng, gồm: T.V.Đ. (SN 1979), T.V.H. (SN 1986), T.D.T. (SN 1987, trú tại xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc). Tang vật thu giữ, 1 bộ bài tây loại 52 lá, số tiền trên chiếu bạc hơn 3 triệu đồng. (Trí Nhân)

Cố ý làm hư hỏng tài sản

Ngày 3/2, Công an TX. Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý vụ cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra tại đại lý vé máy bay Tân Thành (KP. Tân Phú, phường Phú Mỹ). Do mâu thuẫn cá nhân, P.P.L. (SN 1986, trú tại tỉnh Lâm Đồng) dùng búa sắt cán gỗ đập phá làm vỡ 2 cánh cửa ra vào, 1 máy in, 1 máy tính tiền và 1 xe mô tô. (Khê Sơn)