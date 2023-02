AN NINH - TRẬT TỰ

Cảnh giác lừa đảo bán, cầm cố điện thoại rởm

Ngày 2/2, Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trên địa bàn TT.Phước Bửu xảy ra tình trạng lừa đảo với hành vi như sau: đối tượng lạ mặt cầm điện thoại (không rõ nguồn gốc) nhái, giả các loại điện thoại thông minh thương hiệu nổi tiếng như: Iphone 13, 14, kèm theo hóa đơn bán hàng (nghi là giả) ghi nguồn gốc xuất xứ điện thoại, số tiền của điện thoại. Trong hóa đơn ghi cửa hàng mua điện thoại là: Thế giới di động, Điện máy xanh, Viettel…

Sau đó, đối tượng này đến nhà dân, các cơ sở kinh doanh để cầm cố, hoặc bán điện thoại với giá bằng 1/3 giá trị ghi trong hóa đơn. Sau khi nhận được tiền, đối tượng giao lại điện thoại cùng hóa đơn cho người dân rồi nhanh chân tẩu thoát. Vì vậy, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với hình thức lừa đảo này. Khi phát hiện đối tượng có các hành vi như trên báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. (Trí nhân)

Cố ý làm hư hỏng tải sản

Ngày 2/2, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại đường Võ Thị Sáu (KP3, phường Long Tâm) 6 đối tượng dừng xe ô tô của anh Lê Long H. (SN 2004, trú tại TP.Bà Rịa) và cầm dao tự chế chém bể kính chiếu hậu của xe. (Phước An)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 2/2, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Trước đó, ngày 30/1, Công an huyện Xuyên Mộc kiểm tra nhà nghỉ T.G. (ấp Nhân Trung, xã Xuyên Mộc), phát hiện Phạm Thị Diễm Lệ (SN 1969), Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 1984, trú tại huyện Xuyên Mộc), Nguyễn Văn Tiến (SN 1995, trú tại tỉnh Bình Thuận) và Lê Thiên Phú (SN 1985, trú tại huyện Long Điền) tàng trữ trái phép 37 gói nhỏ ma túy tổng hợp dạng đá. (Lê Nguyễn)

Bắt kẻ trộm cắp vặt

Ngày 2/2, Công an TP.Bà Rịa phối hợp với Công an xã Châu Pha (TX.Phú Mỹ) ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Sơn (SN 1968, ngụ xã Châu Pha) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, Sơn là đối tượng hình sự tại địa phương, trước đó đã có 1 tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Qua phản ánh của người dân, đối tượng thường xuyên uống rượu và trộm cắp vặt, gây bức xúc cho nhiều người. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xử lý. (Vương Lâm)

Cố ý gây thương tích

Ngày 2/2, Công an huyện Đất Đỏ tiếp tục điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại tiệm cắt tóc Nguyễn Cường (KP.Thanh Tân, TT.Đất Đỏ). Theo thông tin ban đầu, tại địa điểm trên, anh Lê Đăng K. (SN 2007, trú tại huyện Đất Đỏ) bị một nhóm người dùng dao tự chế gây thương tích. (Sơn Khê)

Đánh bạc

Ngày 2/2, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Trước đó, ngày 30/1, Công an xã Nghĩa Thành bắt quả tang Hồ Thị Quỳ (SN 1963, trú tại huyện Châu Đức) đánh bài cùng 5 người khác tại nơi ở của mình. Tang vật thu giữ 2 bộ bài tây loại 52 lá, 3 ĐTDĐ và số tiền 18,9 triệu đồng. (Nguyễn Văn)