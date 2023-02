Giám sát chặt sản xuất và kinh doanh rượu

Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường kiểm tra, giám sát sản xuất và kinh doanh rượu.

Theo Bộ Y tế, từ đầu năm 2023 đến nay, Khoa Hồi sức Cấp cứu của bệnh viện đa khoa một số tỉnh, thành phố đã ghi nhận nhiều trường hợp phải cấp cứu có liên quan đến việc sử dụng rượu không bảo đảm an toàn, không rõ nguồn gốc xuất xứ, có hàm lượng methanol (cồn công nghiệp) cao. Đáng lưu ý, trong đó đã có ca tử vong.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ ngộ độc rượu, ngộ độc methanol, đặc biệt là với các đối tượng có tiền sử nghiện rượu. Đồng thời, cấp cứu và điều trị cần kịp thời để tránh các diễn biến xấu đối với sức khỏe bệnh nhân.

Các đơn vị có liên quan cần phối hợp với đơn vị chức năng của ngành công thương tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, chú trọng các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu nhỏ lẻ, đặc biệt là các cơ sở nấu rượu thủ công. Qua đó, ngăn chặn kịp thời các loại rượu sản xuất, pha chế không bảo đảm an toàn, rượu không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác gây ra nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng đưa ra lưu thông trên thị trường.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị lưu ý về công tác truyền thông và hướng dẫn người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh rượu, không lạm dụng rượu và bảo đảm an toàn khi lựa chọn, sử dụng rượu.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các loại động, thực vật lạ, không rõ chủng loại, nguồn gốc để ngâm rượu uống, không uống rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc không có nhãn mác bán trôi nổi trên thị trường.

THANH GIANG