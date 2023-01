Cận Tết, cảnh giác nạn trộm cắp, cướp giật

Dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 là thời điểm tình hình ANTT trên địa bàn dự báo có nhiều diễn biến phức tạp. Đặc biệt các nhóm trộm cắp, cướp giật sẽ hoạt động liều lĩnh, manh động hơn.

Hai đối tượng trộm cắp đột nhập nhà dân được camera ghi lại tại huyện Châu Đức.

Trộm cả nông sản

TX.Phú Mỹ là địa bàn đông dân nên tình hình ANTT tại địa phương hết sức phức tạp. Điển hình là vụ trộm nông sản vừa mới xảy ra vào ngày 9/1 tại xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ. Sáng sớm bà N.T.T (SN 1968) đến vườn rau thuộc ấp Tân Ninh, xã Châu Pha thì tá hoả phát hiện hàng loạt luống rau (hành lá) bị kẻ gian nhổ trộm. Theo ước tính của bà H., số nông sản bị trộm khoảng 3 tạ, giá trị hơn 2 triệu đồng. Bà H. cũng cho biết do ở xa vườn rau nên thi thoảng vẫn bị trộm vặt nhưng số lượng không đáng kể, vụ việc lần này là thiệt hại lớn nhất.

Trước đó, Công an TX. Phú Mỹ cũng đã triệt phá một đường dây chuyên trộm cắp tài sản liên tỉnh. Chúng nhắm vào các bình ắc quy tại trạm viễn thông dọc địa bàn thị xã. Nhóm này phân chia nhau các địa điểm để trộm và kết nối với đầu mối chuyên tiêu thụ bình ắc quy với giá cao. Toàn bộ số tiền được nhóm này chia nhau dựa trên “đóng góp” vào từng phi vụ.

Trưa ngày 12/12/2022, sau thời gian dài mật phục, Công an TX.Phú Mỹ phát hiện 3 đối tượng đột nhập trạm viễn thông của Mobifone (KP.Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ) trộm 4 bình ắc quy (giá trị khoảng 14 triệu đồng) nên truy đuổi, bắt giữ Trần Minh Cường (SN 1988); Nguyễn Văn Phó (SN 1987) và Nguyễn Văn Chì (SN 1992). Mở rộng điều tra, công an còn bắt giữ thêm Võ Văn Đạo (SN 1990), Nguyễn Tuấn Khang (SN 1994) và Nguyễn Ngọc Hương (SN 1979). Theo Công an TX. Phú Mỹ, đây là đường dây trộm ắc quy chuyên nghiệp, liên tỉnh và gây ra hàng chục vụ trộm.

Nhóm này khai nhận ngụ tại tỉnh Đồng Nai, do thiếu tiền tiêu xài nên điều khiển xe máy đi xuống tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trộm bình ắc quy tại các trạm viễn thông. Riêng tại địa bàn TX. Phú Mỹ, nhóm này đã trộm bình ắc quy thành công 16 vụ. Tổng số tài sản định giá hơn 800 triệu đồng.

Tại TP.Vũng Tàu, lực lượng công an cũng tạm giữ Phạm Văn Phụng (SN 1992, ngụ huyện Long Điền) để điều tra hành vi “cướp giật tài sản”. Qua điều tra, Phụng đã thực hiện ít nhất 6 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, gần 23 giờ ngày 21/12/2022, Phụng điều khiển xe máy rảo dọc TP.Vũng Tàu để tìm con mồi. Tại đường Nguyễn Thái Học (phường 7), Phụng phát hiện đôi nam nữ đi xe máy, cô gái ngồi sau sử dụng ĐTDĐ. Đối tượng sau đó áp sát giật chiếc điện thoại rồi tẩu thoát. Nạn nhân cố gắng đuổi theo và tri hô người dân hỗ trợ. Khi đến đường Bình Giã (phường 10), Phụng bị người dân bắt giữ. Tại cơ quan công an, Phụng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài dịp cận Tết nên đã thực hiện 5 vụ trộm, 1 vụ cướp giật tài sản. Công an cũng thu giữ 1 xe máy (phương tiện gây án), một bình xịt hơi cay, 1 cờ lê, 2 thanh đoản bẻ khoá, 1 ĐTDĐ.

Người dân cần đề cao cảnh giác

Trao đổi với PV, trung tá Nguyễn Ngọc Nam, Đội trưởng Đội CSHS Công an huyện Châu Đức cho biết, công tác tuần tra xử lý trên địa bàn trong dịp cận Tết được đơn vị rất chú trọng. Thời gian qua, Công an huyện Châu Đức phối hợp với các đội nghiệp vụ phá nhiều vụ án trộm cắp liên tỉnh, đơn cử như vụ trộm bình ắc quy tại TX.Phú Mỹ.

Gần đây, Công an huyện Châu Đức cũng phối hợp cùng Công an TP.Bà Rịa và Công an huyện Xuyên Mộc điều tra, truy xét băng nhóm chuyên trộm cắp xe ba gác. Cụ thể, trong 2 tháng cuối năm 2022, tại xã Bình Giã và xã Sơn Bình đã xảy ra 5 vụ trộm xe ba gác. Chúng thường đi 2 người, đeo khẩu trang và đã nghiên cứu mục tiêu từ trước.

Trung tá Nam chia sẻ: “Đây là nhóm trộm tinh vi, có tính toán và hoạt động lúc nửa đêm. Hiện đơn vị đang tiếp tục điều tra, truy bắt nhóm gây án để bảo đảm bình an cho nhân dân vui Xuân đón Tết”.

Theo Công an tỉnh, để đề phòng tội phạm cướp giật, người dân không nên dừng đậu xe nơi tối, vắng. Không sử dụng điện thoại khi điều khiển xe máy. Khi bị cướp giật, người dân cần tri hô người xung quanh đến hỗ trợ và nhớ biển số xe, đặc điểm nhận dạng để trình báo cơ quan công an vào cuộc xử lý.

Thời điểm này tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản gia tăng hoạt động phạm tội để có tiền tiêu xài Tết. Do vậy, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa và tích cực tham gia tố giác tội phạm, đồng hành cùng với lực lượng Công an bảo đảm an ninh trật tự cho nhân dân vui Xuân đón Tết.

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN