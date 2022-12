Xử lý 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

* Bắt giữ 1 trường hợp trộm cắp xe máy

Ngày 17/12, Công an TP.Bà Rịa cho biết, đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thị Hà (30 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Hữu Phúc (25 tuổi, trú tại TP. Bà Rịa) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Cơ quan công an lấy lời khai của Phúc

Trước đó, khoảng 10 giờ 20 phút ngày 16/12, tại ấp Phước Tân 3, xã Tân Hưng, TP. Bà Rịa, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế, Ma túy-Công an TP.Bà Rịa phối hợp với Công an xã Tân Hưng bắt quả tang Hà và Phúc đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật vụ án

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói nilon hàn kín bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt (các đối tượng khai là ma túy đá).

Làm việc với cơ quan công an, Hà khai nhận, 9 giờ sáng cùng ngày, Phúc gọi điện thoại cho Hà nói có một người bạn của Phúc cần mua 300 ngàn ma túy đá. Hà nhờ Phúc chở đến khu vực xã Long Phước, TP. Bà Rịa gặp một người đàn ông (chưa rõ nhân thân, lai lịch) mua 1 gói ma túy đá với giá 1 triệu đồng. Sau khi mua được ma túy, Phúc chở Hà đến một quán cà phê ở ấp Phước Tân 3, xã Tân Hưng chờ bạn của Phúc đến mua thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

* Ngày 17/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đạt (34 tuổi, trú tại tỉnh Kiên Giang) về hành vi trộm cắp tài sản.

Tang vật vụ án

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 14/12, tại ấp Láng Găng, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, lợi dụng sơ hở của một người dân để xe mô tô hiệu Yamaha Exciter bên lề đường, trên xe vẫn còn cắm chìa khóa, Đạt đã lén lút trộm xe rồi tẩu thoát theo QL 55 về hướng về huyện Đất Đỏ.

Nhận được tin báo của bị hại, lực lượng Công an huyện Xuyên Mộc đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng và thông tin cho Công an huyện Đất Đỏ. Đến 15 giờ 20 phút cùng ngày, tổ công tác của Công an xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ đã bắt giữ được đối tượng cùng tang vật và bàn giao cho Công an huyện Xuyên Mộc xử lý theo thẩm quyền.

Tại cơ quan công an, Đạt đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đồng thời, giao nộp 1 túi nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng (Đạt khai là ma túy đá mua trước đó). Được biết, Đạt là đối tượng đã có 5 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”. Mới đây, năm 2021, Đạt bị TAND TX. Phú Mỹ xử phạt 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Vừa ra tù, không có nghề nghiệp, lại nghiện ma túy, Đạt lại tiếp tục phạm tội.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-THÀNH TRUNG