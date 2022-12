Chống buôn bán, sử dụng pháo nổ dịp Tết

Vào dịp cuối năm, hoạt động buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo nổ lại gia tăng. Lực lượng công an các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, nhằm góp phần ổn định ANTT địa bàn.

Đối tượng Cao Lê Dũng cùng tang vật pháo nổ bị thu giữ.

Khoảng 22 giờ ngày 2/12, Công an xã Bình Châu phối hợp Đội Điều tra hình sự-Công an huyện Xuyên Mộc tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn. Khi đến khu vực cầu Suối Đá (ấp Bình Tiến, xã Bình Châu), lực lượng công an phát hiện Võ Hữu Tình (SN 2005, trú tại ấp Bình Tiến, xã Bình Châu) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra và phát hiện Tình tàng trữ trái phép 4 bệ pháo nổ.

Tiếp tục điều tra mở rộng, lực lượng chức năng phối hợp với Công an xã Hòa Hiệp bắt giữ Phạm Ngọc Hoàng (SN 1996) và Võ Chí Cường (SN 2004) cùng trú tại xã Hòa Hiệp, thu giữ thêm 20 bệ pháo nổ. Tổng cộng, lực lượng công an đã thu giữ hơn 40kg pháo nổ do các đối tượng tàng trữ trái phép. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do không có việc làm ổn định nên mua pháo từ các nơi về tàng trữ để bán cho những người có nhu cầu sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Nghị định 144/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình (có hiệu lực từ 1/1/2022) quy định hành vi sử dụng các loại pháo, thuốc pháo trái phép sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng (tăng gấp 5 lần mức phạt cũ). Đồng thời, hành vi đốt pháo gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015, tùy theo mức độ sẽ bị phạt tiền từ 5-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ 2 năm hoặc phạt tù 3 tháng đến 2 năm.

Trước đó, ngày 24/11, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Cao Lê Dũng (21 tuổi, trú tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ hàng cấm. Theo thông tin ban đầu, Dũng đã liên hệ và mua 5 bệ pháo nổ từ một người tên C. (chưa rõ lai lịch) với số tiền 5 triệu đồng rồi mang về nhà cất giấu và tìm người tiêu thụ.

Sau khi tìm được người mua số pháo trên với giá 5,5 triệu đồng, Dũng hẹn giao dịch tại khu vực ấp Hải Lâm (xã Phước Hưng, huyện Long Điền). Khi đem pháo tới địa điểm trên, Dũng bị Công an xã Phước Hưng kiểm tra, bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 5 bệ pháo nổ, 1 xe máy và 1 điện thoại di động.

Trung tá Huỳnh Minh Khải, Đội trưởng đội điều tra tội phạm về Hình sự-Kinh tế-Ma tuý, Công an huyện Long Điền cho biết, thời gian qua, Công an huyện đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh ngăn chặn hành vi vi phạm về pháo nổ. Tuy nhiên, nhiều đối tượng vẫn tìm mọi cách để vận chuyển, mua, bán pháo nổ trái phép.

Điều 190, Điều 191 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) quy định pháo nổ là mặt hàng cấm. Do vậy, các hành vi buôn bán, vận chuyển và tàng trữ pháo nổ sẽ bị xử phạt nghiêm, cụ thể: Buôn bán pháo nổ từ 6kg đến dưới 40kg bị phạt tù 1-5 năm; từ 40kg đến dưới 120kg phạt tù 5-10 năm; từ 120kg trở lên phạt tù 8-15 năm. Hành vi tàng trữ, vận chuyển pháo nổ từ 6kg đến dưới 40kg bị phạt tù 6 tháng đến 5 năm; từ 40kg đến dưới 120kg bị phạt tù 2-5 năm; từ 120kg trở lên bị phạt tù 5-10 năm. Người nào có hành vi sản xuất, buôn bán pháo nổ từ 120kg trở lên thì bị phạt tù từ 8 năm đến 15 năm. Luật sư Nguyễn Văn Cảnh, Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Đặc biệt, vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán, việc mua bán các loại hàng hóa phục vụ Tết tăng nhanh, các đối tượng đã lợi dụng trà trộn pháo vào các loại hàng hóa khác, chọn thời điểm ban đêm để vận chuyển, ngụy trang bằng nhiều hình thức nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, khiến công tác đấu tranh gặp khó khăn.

“Việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép đã và đang tiềm ẩn nguy cơ gây mất trật tự an toàn xã hội, gây rủi ro cho sức khỏe và tính mạng con người. Vì vậy, thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo nổ trái phép trên địa bàn”, Trung tá Khải nói.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN