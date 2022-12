Kiểm tra PCCC 100% cơ sở theo thẩm quyền quản lý

Từ ngày 15/10, đến 15/12, Tổ kiểm tra Công an huyện và công an các xã, thị trấn đã tiến hành kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với 1.334/1.334 cơ sở thuộc diện quản lý theo thẩm quyền về PCCC của UBND cấp xã.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản và tham mưu cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 3 cơ sở vi phạm các quy định về an toàn PCCC và CNCH với tổng số tiền 3,6 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Công an huyện đã kiểm tra 19/19 cơ sở kinh doanh karaoke và phát hiện, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 2 cơ sở với tổng số tiền 11 triệu đồng. Đồng thời, 7 cơ sở có đơn trình báo tạm ngừng hoạt động để sửa chữa, khắc phục đảm bảo các điều kiện PCCC theo quy định.

TRÍ NHÂN