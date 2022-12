AN NINH - TRẬT TỰ

Cố ý gây thương tích

Ngày 21/12, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Lê Đức Nguyện (SN 2002, trú tại TX. Phú Mỹ) và Phạm M.T. (SN 1999, trú tại TX. Phú Mỹ) xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Nguyện cùng 10 thanh niên khác (chưa rõ nhân thân lai lịch), mang theo hung khí đến nơi ở của T. để giải quyết mâu thuẫn, nhưng không thấy T. ở nhà. Thời điểm này, có Bùi V.L. (SN 1993, trú tại huyện Châu Đức) và Nguyễn Q.V. (SN 2000, trú tại tỉnh An Giang) đang ngồi chơi trước nhà T. nên Nguyện cùng nhóm thanh niên dùng hung khí mang theo đánh L. và V. gây thương tích. Ngoài ra, các đối tượng còn đập phá 1 bộ cửa kính, 1 tủ trang trí bằng gỗ trong nhà T. (Nguyễn Văn)

Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Ngày 21/12, Công an huyện Côn Đảo lập hồ sơ xử lý vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại khu dân cư số 2, anh Hoàng V.L. (SN 1986, trú tại huyện Côn Đảo) thuê Hà Huy Vương (SN 1980, trú tại tỉnh Phú Thọ) quản lý, bán hàng và nhận tiền của khách, rồi tổng hợp lại đưa cho anh L. Sau đó, anh L. kiểm tra sổ bán hàng phát hiện số tiền Vương nhận từ khách hàng hơn 67 triệu đồng, nhưng không giao lại cho anh L. Hiện Vương đã xin nghỉ việc và rời khỏi huyện Côn Đảo. (Trí Nhân)

Hiếp dâm trẻ em

Ngày 21/12, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xác minh, xử lý vụ hiếp dâm trẻ em xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của gia đình bị hại, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2021 đến 7/2022, cháu H.N.A.T. (SN 2010, trú tại huyện Châu Đức) quen biết với Đỗ Đức Lộc (20 tuổi, ở huyện Châu Đức) thông qua mạng xã hội. Sau đó, Lộc và A.T. nhiều lần quan hệ tình dục. Lần gần đây nhất khoảng giữa tháng 7/2022, Lộc và A.T. đã quan hệ tình dục tại khu vực mỏ đá thuộc ấp Phong Phú (xã Long Phước). Đến ngày 19/12, gia đình cháu A.T. phát hiện, nên đến cơ quan công an trình báo. (Phước An)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 21/12, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý Đặng Thành Đạt (SN 2004, trú tại TP.Bà Rịa) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, xảy ra tại khu vực tổ 2 (KP4, phường Phước Hưng). Tang vật thu giữ gồm 2 gói ma túy tổng hợp dạng khay và 7 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc. (Lê Nguyễn)