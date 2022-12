Xây dựng công an trở thành lực lượng tinh, gọn, mạnh

Ngày 21/12, Công an tỉnh đã tổ chức tọa đàm nâng cao nhận thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022, của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 1/11/2022, của Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Thượng tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận buổi toạ đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tham gia thảo luận các nội dung đề ra trong mục tiêu của Nghị quyết, gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của lĩnh vực mà các đại biểu thảo luận. Đồng thời, đề xuất các giải pháp cụ thể từ tình hình thực tế của đơn vị, địa phương nhằm đạt được các mục tiêu.

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, Thượng tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tham luận và các giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với yêu cầu thực tế, thể hiện nhận thức sâu sắc và tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 12 và Nghị quyết 06 về công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh nói riêng.

Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh phải tự rèn luyện, học tập để nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, công nghệ, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trở thành lực lượng “tinh, gọn, mạnh” để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, chính quyền và nhân dân giao.

