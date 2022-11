Truy quét nạn trộm cắp, cướp giật dịp cuối năm

Dịp cuối năm nạn trộm cắp, cướp giật tài sản đang manh nha tái diễn. Để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, thời gian qua lực lượng Công an huyện Châu Đức đã liên tục đeo bám, phá các vụ trộm cắp với số tiền hàng tỷ đồng.

Cơ quan công an trích xuất camera theo dõi quá trình tẩu thoát của đối tượng Hùng

Từ hệ thống camera an ninh, nguồn tin của người dân và bám sát địa bàn, các trinh sát thuộc Công an huyện Châu Đức thời gian qua đã phát huy hiệu quả về quá trình phá án.

Với các đối tượng trộm cắp, cướp giật “lão làng”, biết cách xoá dấu vết khi gây án, lực lượng trinh sát đã ngày đêm lần theo dấu vết để đưa kẻ phạm tội ra ánh sáng pháp luật.

Đơn cử, ngày 19/8 vừa qua, Công an huyện Châu Đức tiếp nhận đơn trình báo của bà N.T.T.Q (SN 1985, ngụ TT. Ngãi Giao) về việc bị kẻ trộm đột nhập. Nạn nhân trình báo mất 310 triệu đồng tiền mặt, 2.500 USD, 200 CAD (đô la Canada) và nhiều nữ trang khác; tổng giá trị bị trộm khoảng 1,4 tỷ đồng.

Xác định đây là vụ trộm có số tiền lớn, kẻ trộm khi gây án đã tìm cách xóa dấu vết nhằm qua mặt lực lượng chức năng, do đó Công an huyện Châu Đức chỉ đạo các đội nghiệp vụ nhanh chóng truy xét, trích xuất camera gần hiện trường.

Từ những đầu mối mỏng manh, trinh sát tìm ra được lộ trình tẩu thoát của tên trộm. Theo đó, đối tượng sau khi trộm cắp tài sản rời hiện trường đi lòng vòng qua các con hẻm rồi ra vòng xoay Ngãi Giao. Tiếp đó, hắn bắt xe buýt đi về TP. Biên Hòa (Đồng Nai). Đối tượng tiếp tục đi bộ về nhà riêng.

Qua nhiều ngày đeo bám, đến ngày 26/8, Công an huyện Châu Đức phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh và Công an TP. Biên Hòa bắt đối tượng tại phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa.

Qua đấu tranh, đối tượng khai tên Phạm Văn Hùng (SN 1974, ngụ tỉnh Đồng Nai) có 5 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản và vừa ra tù cách đây không lâu. Hùng khai, ngày 19/8 đã bắt xe buýt từ TP. Biên Hòa đi TT. Ngãi Giao tìm các căn nhà để trộm cắp. Sau khi thực địa, Hùng dùng cây gỗ đập bể kiếng nhà bà Q. rồi lẻn vào trộm tài sản.

Phi vụ trót lọt, Hùng tiếp tục bắt xe buýt về nhà riêng và kiểm tra số tang vật thu được. Vì mê cờ bạc, Hùng dùng 150 triệu đồng mua trang web đánh bạc để chơi và thua sạch.

Tương tự, ngày 2/9 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức đã ra quyết định tạm giữ và lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đinh Văn Hải (SN 2002) và Trần Quang Khánh (SN 2004, cùng ngụ huyện Xuyên Mộc) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo đó, cùng trong ngày 2/9, đơn vị nhận được tin báo của chị Ngọc (SN 1998) khi đang đi trên đường Suối Rao – Phước Tân thì bị hai thanh niên áp sát giật ĐTDĐ trị giá 4 triệu đồng.

Qua nắm địa bàn, lực lượng công an nhanh chóng đưa hai đối tượng về làm việc. Cả hai thừa nhận do thiếu tiền tiêu xài và nghiện ma túy nên rủ nhau đi cướp giật tài sản. Chưa dừng lại, Hải và Khánh còn thừa nhận đã thực hiện 1 vụ cướp tài sản và 1 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Châu Đức.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Diễm, Phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Công an huyện Châu Đức cho biết , hiện nay các đối tượng phạm tội trộm cắp, cướp giật liều lĩnh, manh động hơn trước. Độ tuổi của các đối tượng qua các vụ việc cũng trẻ, một số còn chưa đủ 18 tuổi.

Bên cạnh đó, thời buổi công nghệ thông tin phát triển nên các đối tượng gây án cũng rất biết lựa hiện trường gây án cũng như tìm cách xóa dấu vết. Như vụ trộm 1,4 tỷ đồng, theo thiếu tá Diễm, đối tượng là kẻ trộm chuyên nghiệp nên luôn biết cách xóa dấu vết và rất ngoan cố trong quá trình điều tra.

Theo Công an huyện Châu Đức, là địa phương đi đầu trong triển khai hệ thống camera an ninh phục vụ bảo đảm ANTT (từ 2016), đến nay các hệ thống camera đã hỗ trợ lực lượng công an trong quá trình phá án rất nhiều. Do đó, "mắt thần" vẫn sẽ được đơn vị quan tâm đầu tư, bảo dưỡng trong thời gian tới. Đặc biệt, lực lượng công an huyện sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, giám sát bằng camera để ngăn chặn trộm cắp, cướp giật hoành hành vào những tháng cuối năm, nhằm ổn định trật tự tại địa phương.

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN