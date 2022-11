Thí điểm mô hình cải cách hành chính công an cấp xã

Công an TX.Phú Mỹ vừa ra mắt mô hình cải cách hành chính công an cấp xã tại trụ sở Công an phường Phước Hòa. Đây là mô hình điểm về cải cách hành chính công an cấp xã ở TX. Phú Mỹ.

Để thực hiện mô hình, trụ sở Công an phường Phước Hòa đã được đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Công an TX.Phú Mỹ chỉ đạo, hướng dẫn niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của công an phường để người dân tìm hiểu, theo dõi và thực hiện; bố trí cán bộ, chiến sĩ trực tại Bộ phận một cửa để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; hướng dẫn người dân thực hiện đăng ký thủ tục hành chính theo dịch vụ công trực tuyến…

Sau khi triển khai mô hình điểm tại Công an phường Phước Hòa, Công an TX.Phú Mỹ sẽ hướng dẫn công an các xã, phường còn lại trên địa bàn triển khai xây dựng mô hình cải cách hành chính, từng bước hiện đại hóa nền hành chính công, hướng tới phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

SƠN KHÊ