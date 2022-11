AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 3/11/2022

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 3/11, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Đặng Đức Lương (SN 1999, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, xảy ra tại hẻm 53 Lê Hồng Phong, phường 7. Tang vật thu giữ gồm 7 viên thuốc lắc và 4 gói nhỏ ma túy tổng hợp dạng khay. (Nguyễn Văn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 3/11, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, ngày 2/11, N.T.A.T (SN 2005, chỗ ở TP. Bà Rịa) ngồi chơi với một người tên Tuân (chưa rõ lai lịch) và 3 người khác tại quán cà phê 88 (KP 3, phường Phước Nguyên), thì xảy ra mâu thuẫn với N.H.T (SN 2007, chỗ ở TP. Bà Rịa) và H.C.D (SN 2004, chưa rõ nơi ở) ngồi bàn kế bên. Sau đó, Tuân gọi một số thanh niên (chưa rõ lai lịch) đến dùng dao tự chế chém N.H.T và H.C.D gây thương tích. (Phước An)

Trộm xe mô tô

Ngày 3/11, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Võ Trọng Nghĩa (SN 2000, trú tại huyện Châu Đức) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, tại phường 8, Nghĩa trộm của anh V.Đ.T (SN 1993, quê tỉnh Đồng Nai) 1 xe mô tô. (Lê Nguyễn)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 3/11, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Trung (SN 1984, trú tại TP. Cần Thơ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin ban đầu, tại ấp An Phước, xã An Ngãi, Trung lừa chiếm đoạt của chị P.T.K.L (SN 1984, trú tại huyện Long Điền) 1 xe mô tô, 1 điện thoại Samsung Galaxy J2 Pro, 1 điện thoại Iphone XS max và 1 triệu đồng. (Trí Nhân)