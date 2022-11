Nhiều tiện ích với tài khoản định danh điện tử

Tài khoản định danh điện tử (TKĐDĐT) có thể được xem như “CCCD trên mạng”, đem lại nhiều tiện ích cho công dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm thủ tục trong giao dịch hành chính công. Vì vậy, Bộ Công an khuyến khích công dân đăng ký sử dụng TKĐDĐT để được hưởng nhiều lợi ích.

Người dân cần tải ứng dụng VNEID trên App store hoặc CH Play để sử dụng tài khoản định danh điện tử.

Thuận tiện và khoa học

Từ ngày 18/7/2022, Bộ Công an đã công bố hệ thống định danh và xác thực điện tử. Đây là một bước tiến mới, đưa Việt Nam chính thức trở thành một trong những nước có tài khoản định danh điện tử quốc gia.

Hay tin người dân có thể thực hiện các thủ tục hành chính công qua TKĐDĐT trên ứng dụng điện thoại, ông Tiết Văn Lý, ở TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ đã đến trụ sở công an thị trấn để tìm hiểu và nhờ cán bộ công an cài đặt để sử dụng. “Tôi được các chú công an cài đặt và hướng dẫn sử dụng rất tận tình. Nếu về nhà tôi quên thì có thể nhờ con, cháu làm dùm. Giờ làm gì cũng thông qua mã định danh này, tôi thấy rất tiện lợi”, ông Lý phấn khởi nói.

Chung niềm vui khi được cán bộ công an hướng dẫn cài đặt thành công TKĐDĐT, anh Đinh Văn Thanh, người dân xã Lộc An, huyện Đất Đỏ phấn khởi cho biết: “Khi được công an hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNEID, tôi thấy lạ lẫm. Tuy nhiên khi được hướng dẫn sử dụng để giải quyết đầy đủ các thủ tục hành chính trên cổng thông tin như: hộ khẩu, lưu trú, bằng lái, BHYT... mà chỉ cần ngồi ở nhà, không phải đi lại mất thời gian như trước đây tôi thấy rất thuận tiện”.

Để sử dụng tiện ích tài khoản định danh điện tử, người dân cần tải ứng dụng VNEID trên App store hoặc CH Play hoặc trực tiếp đến cơ quan công an làm thủ tục đăng ký cấp tài khoản. Kết quả phê duyệt sẽ được gửi qua tin nhắn SMS theo số điện thoại đã đăng ký.

Tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNEID có 2 mức độ. Mức độ 1: Công dân có thể sử dụng một số tính năng cơ bản như: nhóm chức năng phòng chống dịch; giải quyết dịch vụ công trực tuyến trong khai báo lưu trú và thực hiện các giao dịch tài chính như: thanh toán tiền điện, nước...

Tài khoản mức độ 2: Được xác minh bằng ảnh chân dung và sinh trắc học vân tay trùng khớp với dữ liệu của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, công dân có thể sử dụng tất cả các chức năng như đăng ký tích hợp nhiều loại giấy tờ cá nhân; sử dụng các dịch vụ an sinh xã hội; giao dịch tài chính, chuyển tiền....

Theo cơ quan công an, TKĐDĐT có thể được hiểu là “ví giấy tờ điện tử”, là phương thức quản lý thông tin CCCD hay toàn bộ giấy tờ tùy thân trên môi trường mạng. Mọi cá nhân từ đủ 14 tuổi trở lên được đăng ký TKĐDĐT. Người chưa đủ 14 tuổi thì đăng ký theo TKĐDĐT của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Đối với người được giám hộ khác thì cần đăng ký theo TKĐDĐT của người giám hộ.

Làm thủ tục hành chính tại nhà

Thiếu tá Hồ Thị Hồng Trâm, Đội trưởng Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Đất Đỏ cho biết, khi có mã định danh điện tử được cài đặt, người dân không phải ra cơ quan công an xin các giấy tờ như trước đây mà có thể thực hiện tại nhà. Khi cần giao dịch thủ tục với các cơ quan khác, người dân có thể sử dụng tài khoản định danh mức độ 2. Thông qua mã QR code, cơ quan khác sẽ quét mã và thấy thông tin của công dân khi thực hiện các giao dịch dân sự cần thiết.

Những thông tin cần khai báo khi đăng ký TKĐDĐT gồm: Số định danh cá nhân, số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế đối với người nước ngoài; họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch đối với người nước ngoài; số điện thoại, email. Công dân được miễn phí chi phí thực hiện đăng ký TKĐDĐT. Tài khoản định danh sẽ có cùng thời hạn với thời hạn của CCCD gắn chip.

Theo Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, từ đầu tháng 10 đến hết tháng 12/2022, toàn tỉnh dự kiến kích hoạt hơn 882 ngàn TKĐDĐT mức độ 1 và hơn 134 ngàn TKĐDĐT mức độ 2. Đến thời điểm này, lực lượng Công an tỉnh và cấp huyện đã đăng ký kích hoạt hoạt gần 200 ngàn TKĐDĐT.

PHƯỚC AN