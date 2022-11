Cảnh giác lừa đảo thông qua nhóm bán hàng online

Ngày 25/11, Công an TP. Vũng Tàu đang tiếp tục xác minh, điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng với hình thức làm cộng tác viên bán hàng online.

Theo trình bày của bị hại, tháng 8/2022, chị Nguyễn Thị Th. H. (trú tại TP. Vũng Tàu) nhận được lời mời tham gia làm cộng tác viên bán hàng online nhóm thời trang “Yody” để hưởng hoa hồng. Sau khi tham gia nhóm trên ứng dụng Telegram với khoảng 120 thành viên, chị H. được các đối tượng hướng dẫn làm các nhiệm vụ “Like, thả tim các hình ảnh”, mua sản phẩm giá trị thấp để được hoàn 100% số tiền mua hàng và 10% tiền hoa hồng trên các sản phẩm mua. Để tạo lòng tin, lần đầu chị H. làm theo và được hoàn lại 100% số tiền mua hàng đã bỏ ra cùng 200 ngàn đồng tiền hoa hồng.

Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ trên, chị H. được các đối tượng cho tham gia vào nhóm “OTTT79 Thành viên chính thức” cũng trên ứng dụng Telegram có khoảng 6 thành viên bao gồm 2 đối tượng điều phối viên của nhóm có tên là Nguyễn Anh Hoàng, Nguyễn Trường Tú và 4 người khác (tất cả đều không rõ nhân thân, lai lịch). Giống như ở nhóm trước, các đối tượng Hoàng và Tú đã đưa ra các nhiệm vụ mua hàng, nhưng với số tiền lớn hơn và đề nghị chị H. thanh toán tiền đơn hàng để nhận hoàn lại 100% số tiền mua hàng cùng 10% tiền hoa hồng.

Sau đó, chị H. thực hiện nhiệm vụ mua hàng và chuyển khoản theo các đối tượng đưa ra. Tuy nhiên, các đối tượng báo cho chị H. biết, lần mua hàng này là do nhiệm vụ “liên đơn” nên phải mua hàng 3 lần mới được hoàn tiền và nhận hoa hồng. Tiếp đó, chị H. đã nhiều lần mua hàng và chuyển tiền, nhưng các đối tượng lại đưa ra nhiều lý do như: sai cú pháp, sai nội dung chuyển tiền, hết hạn mức phải nạp thêm tiền để tăng hạn mức, chưa hoàn thành nhiệm vụ… để từ chối hoàn tiền. Mỗi lần các đối tượng đưa ra một lý do kèm theo yêu cầu chị phải chuyển tiền thêm với số tiền càng lúc càng tăng. Nghi ngờ và biết mình đã bị lừa, chị H. không chuyển thêm tiền nữa và đã trình báo cơ quan công an. Hiện chị H. đã mua hàng và chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo nhiều triệu đồng.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo, đây là thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo qua mạng. Do đó, mọi người cần nâng cao cảnh giác tránh để bị lừa.

PHƯỚC AN